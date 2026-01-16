Όλοι οι «υπερπατριώτες» ενώνονται για τον Όρμπαν 

Η Δεξιά και η Ακροδεξιά πτέρυγα της Ευρώπης ενώθηκε για χάρη του Βίκτορ Όρμπαν, ενόψει των εκλογών στην Ουγγαρία.

Σε βίντεο της προεκλογικής του εκστρατείας, η Τζόρτζια Μελόνι και ο Ματέο Σαλβίνι, η Μαρίν Λεπέν και η Άλις Βάιντελ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι μερικά από τα πολιτικά πρόσωπα των «υπερπατριωτών» που στηρίζουν την επανεκλογή του Όρμπαν.

«Η Ευρώπη χρειάζεται τον Βίκτορ Όρμπαν», λέει η Βάιντελ, συν-ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Alternative für Deutschland (AfD).

Ομοίως και η Λεπέν, πρώην ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση της Γαλλίας, η οποία επαινεί τον ηγέτη που έχει ξεσηκώσει μεγάλο κύμα εναντίον του, από τον ανοικτό πόλεμο που έχει κηρύξει απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, αλλά και στο σύνολο του πληθυσμού, καταπατώντας τη μία ελευθερία μετά την άλλη. Εκτός από την απαγόρευση της διοργάνωσης Pride και της συμμετοχής σε αυτό απειλώντας με κυρώσεις, στην Ουγγαρία του Όρμπαν οι δημοσιογράφοι και οι δικαστές βρίσκονται υπό κρατική πίεση εδώ και χρόνια· η ΕΕ έχει παγώσει δισεκατομμύρια ευρώ σε κονδύλια λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου.

Όμως για τη Λεπέν «χάρη σε ηγέτες όπως ο Βίκτορ Όρμπαν, το στρατόπεδο των πατριωτών και των υπερασπιστών των εθνών και των κυρίαρχων λαών σημειώνει όλο και μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη».

Η Μελόνι, με τη σειρά της, σπεύδει να τονίσει τις ομοιότητες που έχει με τον Όρμπαν: «Μαζί υποστηρίζουμε μια Ευρώπη που σέβεται την εθνική κυριαρχία [και] είναι περήφανη για τις πολιτιστικές και θρησκευτικές της ρίζες».

Η επίδειξη υποστήριξης για τις ουγγρικές εκλογές της 12ης Απριλίου ακολουθεί ένα έτος κατά το οποίο ο Όρμπαν, ο μακροβιότερος πολιτικός ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε πρωτοσέλιδο λόγω της προσπάθειας της κυβέρνησής του να απαγορεύσει τις εκδηλώσεις Pride και να επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και ΜΚΟ.

Ο Όρμπαν, υπεύθυνος για την αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, την υπονόμευση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και την υποβάθμιση του κράτους δικαίου, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια άνευ προηγουμένου πρόκληση από πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του ίδιου του κόμματός του, τον Πέτερ Μαγιάρ.

Καθώς οι Ούγγροι πολίτες αντιμετωπίζουν οικονομική στασιμότητα, αύξηση του κόστους ζωής και υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz υστερούν έναντι του κόμματος Tisza της αντιπολίτευσης του Μαγιάρ.

Ως απάντηση, το Fidesz προσπάθησε να τονίσει τις διεθνείς σχέσεις του Όρμπαν, παρουσιάζοντάς τες ως πλεονέκτημα για την Ουγγαρία εν μέσω ασταθών και αμφιλεγόμενων διεθνών συνθηκών, σύμφωνα με τον Márton Bene, πολιτικό αναλυτή στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών TK στη Βουδαπέστη. «Κάτι που ο αντίπαλός του – ως πολιτικός νεοφερμένος – απλά δεν έχει», σχολίασε.

Η εκστρατεία του Μαγιάρ, αντίθετα, έχει επικεντρωθεί σε εσωτερικά θέματα, με δεσμεύσεις για την τόνωση της ουγγρικής οικονομίας μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς και της αποδέσμευσης δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα κονδύλια της ΕΕ.

Το αποτέλεσμα των εκλογών πιθανότατα θα εξαρτηθεί από το πώς οι ψηφοφόροι αντιλαμβάνονται αυτά τα ανταγωνιστικά αφηγήματα και «εάν θεωρούν τις διεθνείς προκλήσεις ή την απόδοση της εγχώριας κυβέρνησης ως το κύριο διακύβευμα των εκλογών», δήλωσε ο Bene.

Όρμπαν ή αλλιώς ο «Δούρειος Ίππος» του Πούτιν

Το βίντεο της εκστρατείας περιλαμβάνει μερικές αναφορές στην πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Όρμπαν, ο ηγέτης της ΕΕ που βρίσκεται πιο κοντά στον Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει επανειλημμένα εμποδίσει τις προσπάθειες των Βρυξελλών να αναπτύξουν ένα ενωμένο μέτωπο για την υποστήριξη της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα ορισμένοι κριτικοί να τον αποκαλούν «Δούρειο Ίππο» του Πούτιν στην ΕΕ.

Το βίντεο παρουσιάζει ηγέτες που φαίνεται να επαινούν αυτές τις προσπάθειες, με την Βάιντελ να σημειώνει ότι ο Όρμπαν «αγωνίζεται για την ειρήνη στην Ουκρανία», ενώ ο Σαλβίνι λέει: «Αν θέλετε ειρήνη, ψηφίστε το Fidesz».

Άλλοι ηγέτες που εμφανίζονται στο βίντεο είναι ο εθνοσυντηρητικός Χέρμπερτ Κικλ, ηγέτης του Αυστριακού Κόμματος Ελευθερίας (FPÖ), ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, καθώς και οι πρόεδροι της Σερβίας και της Αργεντινής, Αλεξάνταρ Βούτσιτς και Χαβιέρ Μιλέι.

Τέλος, συμμετέχει και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, για να πει ότι «η ασφάλεια δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, πρέπει να κερδίζεται» και για να περιγράψει τον Όρμπαν, ως πολιτικό που διαθέτει τις απαραίτητες ιδιότητες για να προστατεύσει τη χώρα του.



Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz επισημαίνει ότι ο Νετανιάχου συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία για τον Όρμπαν, παρά το μποϊκοτάζ του Ισραήλ σε δύο από τα ακροδεξιά κόμματα που επίσης μετέχουν στο βίντεο, το AfD της Γερμανίας και το FPÖ της Αυστρίας, λόγω των αντισημιτικών τους ριζών.

Ο Όρμπαν δημοσίευσε πρόσφατα μια επιστολή του Δεκεμβρίου στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ του ευχόταν «καλή τύχη» στην προεκλογική εκστρατεία. « Πάντα υπερασπιζόσουν με σθένος τις αρχές που κάνουν την Ουγγαρία ένα τόσο υπέροχο μέρος – την πίστη, την οικογένεια και την κυριαρχία», ανέφερε η επιστολή.



