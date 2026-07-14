«Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι»: Η Σαουδική Αραβία αλλάζει στάση για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ενόψει Μουντιάλ 2034

Πριν από το Μουντιάλ 2034, η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη διεθνή εικόνα της, προβάλλοντας ένα πιο ανοιχτό και φιλόξενο πρόσωπο προς τους επισκέπτες. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή συνοδεύεται από έντονες αντιφάσεις, καθώς η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να παραμένει ποινικοποιημένη εκεί.

Αφορμή για τη νέα συζήτηση αποτέλεσε η ανακοίνωση της αμερικανικής ταξιδιωτικής εταιρείας VACAYA, που απευθύνεται στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, για τη διοργάνωση της κρουαζιέρας «Arabian Nights» την άνοιξη του 2027. Το ταξίδι θα ξεκινήσει από την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και θα καταλήξει στην Άιν Σούχνα της Αιγύπτου, σηματοδοτώντας μια πρωτοφανή εξέλιξη για μια χώρα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απρόσιτη για queer ταξιδιώτες.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αλλάξει το διεθνές της προφίλ ενόψει του Μουντιάλ, διαβεβαιώνοντας πως οι επισκέπτες όλων των ταυτοτήτων είναι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να σέβονται τους τοπικούς νόμους και τις παραδόσεις.

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Οι γυναίκες απέκτησαν το δικαίωμα να οδηγούν, οι κινηματογράφοι επαναλειτούργησαν και η χώρα άνοιξε στον διεθνή τουρισμό, ενώ ο ρόλος της θρησκευτικής αστυνομίας έχει περιοριστεί αισθητά.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στην επίσημη τουριστική πλατφόρμα Visit Saudi, όπου αναφέρεται ότι «όλοι είναι ευπρόσδεκτοι», συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΚΙ+ επισκεπτών, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους νόμους της χώρας και θα σέβονται τα τοπικά ήθη.

Σαουδική Αραβία: Τι καταγγέλλουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Παρά τη νέα αυτή εικόνα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η δημόσια υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μπορεί ακόμη να οδηγήσει σε συλλήψεις και διώξεις. Η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει ότι δεν έχουν καταγραφεί πρόσφατες εκτελέσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική ταυτότητα, ωστόσο η νομοθεσία παραμένει αυστηρή και ασαφής.

Ο Σαουδάραβας ακτιβιστής Ταρίκ Αζίζ περιγράφει την ύπαρξη «δύο χωρών»: μιας πιο ανεκτικής που απευθύνεται στους ξένους επισκέπτες και μιας δεύτερης, πολύ πιο συντηρητικής, για τους ίδιους τους πολίτες. Ο ίδιος φυλακίστηκε το 2021 για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που οι αρχές θεώρησαν ότι «προωθούσαν την ομοφυλοφιλία», πριν τελικά βρει πολιτικό άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επικείμενη queer κρουαζιέρα αναδεικνύει αυτό ακριβώς το δίλημμα: μια χώρα που επιδιώκει να προσελκύσει διεθνείς επισκέπτες και να προβάλει ένα σύγχρονο πρόσωπο, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες θεσμικές αλλαγές για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών της. Με το Μουντιάλ 2034 να πλησιάζει, το ερώτημα παραμένει αν η αλλαγή αφορά μόνο την εικόνα της Σαουδικής Αραβίας ή και την πραγματικότητα στο εσωτερικό της.

Με πληροφορίες από AFP, Ιnquirer