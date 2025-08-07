Ολλανδία: Στο στόχαστρο ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ για τις οκτώ εβδομάδες διακοπών στο Κρανίδι

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ολλανδία η απόφαση του βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μάξιμα να περάσουν σχεδόν ολόκληρο το καλοκαίρι στην ιδιωτική τους κατοικία στο Κρανίδι.

Η απουσία τους για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες, εν μέσω μιας περιόδου με πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις στη χώρα, έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο σχολιασμό και αναζωπύρωσε παλαιότερες επικρίσεις για το ύφος ζωής της βασιλικής οικογένειας.

Το ζευγάρι επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, από τότε που απέκτησε πολυτελή κατοικία στην Πελοπόννησο, μετά την πώληση της προηγούμενης εξοχικής του κατοικίας στη Μοζαμβίκη. Το ακίνητο στο Κρανίδι φέρεται να αποκτήθηκε το 2012 έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ και έκτοτε αποτελεί σταθερό προορισμό των θερινών τους διακοπών.

Όπως σημειώνουν ολλανδικά δημοσιεύματα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι μονάρχες επιλέγουν να περνούν το καλοκαίρι τους εντός της χώρας τους. Η ισπανική βασιλική οικογένεια παραθερίζει στη Μαγιόρκα, οι Σουηδοί βασιλείς διαμένουν στη νότια Σουηδία, ενώ οι ηγεμόνες της Νορβηγίας και του Μονακό παραμένουν κοντά στις επίσημες κατοικίες τους, σε ιδιωτικά κτήματα. Το ερώτημα που τίθεται πλέον ανοιχτά είναι αν ο Ολλανδός βασιλιάς θα έπρεπε να κάνει το ίδιο.

Η εξοχική κατοικία του ολλανδικού βασιλικού ζεύγους στο Κρανίδι

Ολλανδία: Επικρίσεις και σχόλια αναλυτών για το βασιλικό ζεύγος

Η Justine Marcella, αρθρογράφος και ειδική σε θέματα μοναρχίας, σχολίασε ότι το βασιλικό ζεύγος θα μπορούσε να δώσει το καλό παράδειγμα παραμένοντας στη χώρα, τονίζοντας πως η Ολλανδία έχει πολλές εναλλακτικές για καλοκαιρινή ανάπαυλα, όπως η Ζέελαντ ή τα νησιά του βορρά. Άφησε, επίσης, αιχμές για την προτεραιότητα που δείχνουν ο Βίλεμ-Αλεξάντερ και η Μάξιμα στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτή τους η στάση ίσως υποδηλώνει και μια διαφορετική κουλτούρα σε σχέση με άλλες βασιλικές οικογένειες.

Το ολλανδικό βασιλικό ζεύγος στη Θεσσαλονίκη / Φωτ: EPA, αρχείου

Αντίστοιχα, ο βασιλικός αναλυτής Jeroen Snel δήλωσε ότι ακόμη και μια σύντομη δημόσια εμφάνιση στην Ολλανδία, όπως μια συμβολική τριήμερη εξόρμηση με ποδήλατα, θα μετέφερε το κατάλληλο μήνυμα στους πολίτες, ιδίως σε μια περίοδο όπου η χώρα αντιμετωπίζει «μεγάλες προκλήσεις».

Η στάση του παλατιού

Το παλάτι, από την πλευρά του, διαβεβαιώνει ότι ο βασιλιάς είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή και πως θα επιστρέψει στη Χάγη εφόσον προκύψει εθνικό ζήτημα. Η μοναδική δημόσια εμφάνισή του που έχει ανακοινωθεί για το καλοκαίρι είναι στις 15 Αυγούστου, σε εκδήλωση μνήμης για τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, το ζήτημα της παραμονής τους στην Ελλάδα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο παρελθόν. Το 2020, εν μέσω της πανδημίας και παρά τις ταξιδιωτικές συστάσεις, το βασιλικό ζεύγος ταξίδεψε στην Πελοπόννησο, γεγονός που οδήγησε σε σφοδρή κριτική. Λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψαν στην Ολλανδία και ζήτησαν δημόσια συγγνώμη.

Το ακίνητο στο Κρανίδι

Η εξοχική κατοικία του ζεύγους βρίσκεται κοντά στις Σπέτσες και θεωρείται σύμβολο διακριτικής πολυτέλειας. Η απόφασή τους να επενδύσουν στην περιοχή λέγεται ότι συνδέεται με την παρουσία τους στον γάμο του Νικόλαου Ντε Γκρες το 2010, που είχε πραγματοποιηθεί στο νησί.

Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχει εντοπιστεί και η μεγαλύτερη κόρη του βασιλικού ζεύγους, πριγκίπισσα Αμαλία, γεγονός που ενισχύει την εντύπωση ότι ολόκληρη η οικογένεια παραθερίζει στην Ελλάδα.