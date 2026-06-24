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Ολλανδία: Για πρώτη φορά παιδί κάτω των 12 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία στην Ολλανδία

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση από τότε που η Ολλανδία επέκτεινε το 2024 τη νομοθεσία περί ευθανασίας ώστε να καλύπτει και παιδιά ηλικίας από 1 έως 12 ετών

The LiFO team
The LiFO team
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΠΑΙΔΙ Facebook Twitter
Εικονογράφηση: bianka/LIFO
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Ένα παιδί κάτω των 12 ετών υποβλήθηκε για πρώτη φορά σε ευθανασία στην Ολλανδία, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπουργού Υγείας της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση από τότε που η Ολλανδία επέκτεινε το 2024 τη νομοθεσία περί ευθανασίας ώστε να καλύπτει και παιδιά ηλικίας από 1 έως 12 ετών υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ακριβή ηλικία του παιδιού, την ασθένεια από την οποία έπασχε ή την ημερομηνία θανάτου του.

Μέχρι το 2024, η ευθανασία επιτρεπόταν μόνο για νεογνά σε ειδικές περιπτώσεις και για παιδιά άνω των 12 ετών. 

Η ολλανδική νομοθεσία προβλέπει ότι η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν ο ασθενής βιώνει αβάσταχτο πόνο χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης και όταν δεν υπάρχει άλλη ιατρικά ή ανθρωπιστικά αποδεκτή λύση. Για τους ανήλικους απαιτείται η συναίνεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου, η οποία αξιολογεί αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το πόρισμά της έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, που θα αποφανθεί αν ο γιατρός ενήργησε σύμφωνα με τον νόμο.

Όταν η κυβέρνηση προχώρησε στην αλλαγή του πλαισίου το 2024, εκτιμούσε ότι η νέα ρύθμιση θα αφορούσε μόλις τέσσερα έως πέντε παιδιά ετησίως σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο σπάνιες θεωρούνται τέτοιες περιπτώσεις ακόμη και στην Ολλανδία, μία από τις χώρες με το πιο εκτεταμένο νομικό πλαίσιο για την ευθανασία παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από The Independent

Διεθνή

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