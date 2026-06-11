Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε σε ποδηλάτες - Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα στην Ολλανδία όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ομάδα ποδηλατών που συμμετείχε σε σχολική εκδρομή.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ.

Το περιστατικό στην Ολλανδία

«Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα και σε δύο συνοδούς κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκδρομής».

«Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, τρεις άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας ενήλικας», πρόσθεσαν.

Παράλληλα, τέσσερα παιδιά που υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με την ηλικία των παιδιών, ενώ άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες γύρω από την σύγκρουση του οχήματος με τους ποδηλάτες.

Με πληροφορίες από AFP