Ολική κατοχή της Γάζας: Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εν μέσω προειδοποιήσεων για ανθρωπιστική καταστροφή

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, με στόχο τη συζήτηση για την πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας – μια κίνηση που ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως θα επιφέρει μαζικούς θανάτους Παλαιστινίων και εκτεταμένο εκτοπισμό πληθυσμού.

Την ίδια στιγμή, οι οικογένειες των περίπου 20 εναπομεινάντων ζωντανών ομήρων καλούν τον ισραηλινό λαό σε διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης, εκφράζοντας φόβους ότι μια τέτοια απόφαση θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των αγαπημένων τους.

Το πρωί της Πέμπτης, περίπου 20 συγγενείς ομήρων επιβιβάστηκαν σε βάρκες από την πόλη Ασκελόν, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, φωνάζοντας τα ονόματα των απαχθέντων και κρατώντας κίτρινες σημαίες και φωτογραφίες των αγαπημένων τους. Ο Γεχούντα Κοέν, πατέρας του απαχθέντα Νιμρόντ Κοέν, φώναξε μέσω μεγαφώνου: «Mayday, mayday, mayday. Χρειαζόμαστε διεθνή βοήθεια για να σωθούν οι 50 όμηροι που κρατούνται σχεδόν δύο χρόνια από τη Χαμάς».

Από τους 251 απαχθέντες της 7ης Οκτωβρίου 2023, 49 παραμένουν στη Γάζα, με 27 από αυτούς να έχουν δηλωθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η οικογένειες των ομήρων απηύθυναν δραματική έκκληση προς τον Νετανιάχου, τον διαπραγματευτή Ρον Ντέρμερ και τον Α/ΓΕΕΘΑ: «Η ευθύνη είναι δική σας. Μην θυσιάσετε τους αγαπημένους μας σε έναν ατελείωτο πόλεμο.»

Γάζα: Ετοιμάζεται Επιχείρηση Δύο Φάσεων

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Νετανιάχου επιθυμεί την έγκριση εισβολής στις τελευταίες μη κατεστραμμένες περιοχές της Γάζας – περίπου 25% της επικράτειας όπου έχουν καταφύγει περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

Το σχέδιο προβλέπει:

Κατάληψη της Πόλης της Γάζας

Εκκένωση περίπου 1 εκατ. κατοίκων

Εμπλοκή έως και 5 μεραρχιών του IDF

Διάρκεια επιχειρήσεων: 4-5 μήνες

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Εϊάλ Ζαμίρ, έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι η κατοχή θα βυθίσει το Ισραήλ σε ένα «μαύρο χάος» παρατεταμένης ανταρσίας, ανθρωπιστικής κρίσης και αυξημένου κινδύνου για τους ομήρους. «Μοιάζει με νέο Βιετνάμ, και το ξέρουμε», φέρεται να είπε ανώτερος αξιωματούχος.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται υπό διεθνή πίεση για κατάπαυση πυρός, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις από ακροδεξιά στοιχεία της κυβέρνησής του που ζητούν επανεγκατάσταση ισραηλινών εποικισμών στη Γάζα, 20 χρόνια μετά την αποχώρηση. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε πως ελπίζει να εγκριθεί η πλήρης στρατιωτική κατοχή.

«Τι σημαίνει εκτοπισμός; Σημαίνει να σου αφαιρούν την αξιοπρέπεια, να γίνεσαι ζητιάνος για φαγητό, νερό και φάρμακα», λέει η Άγια Μοχάμαντ, 30 ετών, που επέστρεψε στην Πόλη της Γάζας μετά από αλλεπάλληλους εκτοπισμούς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας: