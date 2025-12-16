Όλες οι απεργίες στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια που αναμένονται έως το τέλος του έτους

Γυρίζετε σπίτι αυτά τα Χριστούγεννα ή σχεδιάζετε χειμερινές διακοπές στο εξωτερικό;

Καλό θα είναι να ενημερωθείτε για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες σε πολυσύχναστα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις επερχόμενες απεργίες σε αεροδρόμια στην Ευρώπη αυτά τα Χριστούγεννα.

Ιταλία: Συντονισμένη απεργία προσωπικού αεροδρομίων

Στις 17 Δεκεμβρίου, συγκεκριμένο προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης, πληρώματα αεροπορικών εταιρειών και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην Ιταλία θα συμμετάσχουν σε συντονισμένη απεργιακή κινητοποίηση.

Η τετράωρη απεργία θα περιλαμβάνει προσωπικό της ENAV στο αεροδρόμιο της Ρώμης, που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας· εργαζομένους της Assohandlers, που καλύπτουν τις υπηρεσίες εδάφους στα μεγάλα ιταλικά αεροδρόμια και για αεροπορικές εταιρείες όπως Ryanair, Wizz Air και easyJet· προσωπικό της ITA Airways, του εθνικού αερομεταφορέα της Ιταλίας· εργαζομένους της Vueling· καθώς και προσωπικό εδάφους των Air France και KLM.

Η απεργία θα διαρκέσει από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα, ωστόσο ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με καθυστερήσεις πτήσεων και μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για check-in και αποσκευές, μεταξύ άλλων στα μεγάλα αεροδρόμια του Μιλάνου, της Ρώμης, της Βενετίας, της Νάπολης και της Κατάνιας. Κατάλογος των εγγυημένων πτήσεων έχει δημοσιευθεί από την ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC).

Ηνωμένο Βασίλειο: Χριστουγεννιάτικες απεργίες στα αεροδρόμια του Λονδίνου

Από τις 19 έως τις 22 και από τις 26 έως τις 29 Δεκεμβρίου, το προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης της easyJet στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου θα προχωρήσει σε απεργία, προκαλώντας ενδεχόμενες καθυστερήσεις στο check-in και στη διαχείριση αποσκευών.

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου προετοιμάζεται επίσης για ταξιδιωτικό χάος τις ημέρες των Χριστουγέννων: από τις 22 έως τις 24 και στις 26 Δεκεμβρίου, το προσωπικό καμπίνας της Scandinavian Airlines Services (SAS) θα απεργήσει.

Πτήσεις προς βασικούς κόμβους της εταιρείας, όπως η Κοπεγχάγη, η Στοκχόλμη και το Όσλο, αναμένεται να επηρεαστούν.

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για χαμηλές αποδοχές, οι οποίες, σύμφωνα με το συνδικάτο Unite, τους έχουν αναγκάσει να καταφεύγουν σε κοινωνικά παντοπωλεία όταν ταξιδεύουν προς τους ακριβούς σκανδιναβικούς προορισμούς.

Ισπανία: Συνεχιζόμενες απεργίες στη διαχείριση αποσκευών προκαλούν καθυστερήσεις

Από το καλοκαίρι, οι εργαζόμενοι της Azul Handling, του ισπανικού συνεργάτη επίγειας εξυπηρέτησης της Ryanair, πραγματοποιούν εβδομαδιαίες απεργίες για τις συνθήκες εργασίας, τα μπόνους και τη σταθερότητα της απασχόλησης.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, οι απεργίες θα συνεχιστούν κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τις ώρες 5-9 π.μ., 12-3 μ.μ. και 9 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα.

Οι επιβάτες της Ryanair ενδέχεται, επομένως, να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες ουρές και καθυστερήσεις στο check-in και την παραλαβή αποσκευών στα εξής αεροδρόμια: Αλικάντε, Βαρκελώνη–Ελ Πρατ, Χιρόνα, Ίμπιζα, Λανθαρότε, Μαδρίτη–Μπαράχας, Μάλαγα, Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, Σεβίλλη, Τενερίφη Νότου και Βαλένθια.

Με πληροφορίες από euronews.com