«Όλα είναι μπλοκαρισμένα κύριε πρόεδρε!»: Ο Μακρόν κόλλησε στην κίνηση για να περάσει ο Τραμπ

Μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου ανακοίνωσε ότι η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, ο Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα παράδοξο εμπόδιο στους δρόμους της Νέας Υόρκης: η αυτοκινητοπομπή του σταμάτησε προσωρινά λόγω της πομπής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το επεισόδιο καταγράφηκε από κάμερες και γρήγορα έγινε viral. Αστυνομικός της Νέας Υόρκης ακούγεται να λέει στον Γάλλο πρόεδρο: «Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε, όλα είναι μπλοκαρισμένα αυτή τη στιγμή», δείχνοντας την άφιξη της πομπής του Τραμπ. Λίγα λεπτά αργότερα η κυκλοφορία άνοιξε μόνο για πεζούς, με τον Μακρόν να συνεχίζει πεζός προς την πρεσβεία της Γαλλίας και να συνομιλεί με τον Τραμπ στον δρόμο. Ο Γάλλος πρόεδρος ακούγεται αρχικά να ρωτάει «Πώς είσαι;», προτού εξηγήσει στον Τραμπ ότι «Περιμένω έξω γιατί αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι μπλοκαρισμένα για εσένα», αναφερόμενος στην αυτοκινητοπομπή Αμερικανού προέδρου.

Η δήλωση του Μακρόν ήρθε σε μια Γενική Συνέλευση που είχε στην ατζέντα το ζήτημα της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η προοπτική της λύσης των δύο κρατών παραμένει η μόνη ρεαλιστική βάση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Μαζί με τη Γαλλία, στο ίδιο στρατόπεδο βρίσκονται ευρωπαϊκές χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μονακό και το Βέλγιο, μεταξύ άλλων κρατών.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, δεσμευόμενος σε εκλογές και μεταρρυθμίσεις όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Αντίθετα, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξέφρασαν ανησυχία, προειδοποιώντας ότι η αναγνώριση μπορεί να περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις, ενώ η ισραηλινή πλευρά απείλησε με οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις προς τη Γαλλία.