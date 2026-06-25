Οικογένεια μηνύει την Tesla μετά τον θάνατο γυναίκας από όχημα που φέρεται να ήταν σε αυτόματη οδήγηση

Η οικογένεια μιας γυναίκας που έχασε τη ζωή της όταν ένα Tesla συγκρούστηκε με το σπίτι της, ενώ φέρεται να βρισκόταν σε λειτουργία αυτόματης οδήγησης, έχει ασκήσει αγωγή κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας και του οδηγού ζητώντας αποζημίωση.

Η Τζένιφερ και ο Τζάστιν Μπάρμπουρ, η κόρη και ο γαμπρός της Μάρθα Αβίλα, της 76χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε στο δυστύχημα της περασμένης Παρασκευής στο σπίτι της στο Τέξας, κατέθεσαν την Τρίτη αγωγή για αδικαιολόγητο θάνατο στο Επαρχιακό Δικαστήριο της κομητείας Χάρις, ισχυριζόμενοι ότι η Tesla και ο οδηγός, Μάικλ Μπάτλερ, έδειξαν αμέλεια.

Το δυστύχημα με εμπλοκή του Tesla στις ΗΠΑ

Ο Μπάτλερ οδηγούσε το Tesla Model 3 του γύρω στις 8 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, χειριζόταν το όχημα «με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης», όπως ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάρις.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, ο οδηγός φέρεται να μην οδηγούσε εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε στην κατοικία.

Σύμφωνα με την αγωγή και την αστυνομία, η Αβίλα βρισκόταν στο σαλόνι της όταν το όχημα συγκρούστηκε με το σπίτι. Μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

A 76-year-old grandmother was killed after a Tesla car crashed through the front of her home in Katy, Texas on Friday.



The 44-year-old driver of the Tesla Model 3 was transported to a local hospital after the incident. The driver told investigators that an automated driving… pic.twitter.com/Lty7SwcPXi — CBS News (@CBSNews) June 21, 2026

Ο Ράιαν Ζελ, δικηγόρος που εκπροσωπεί τους Μπάρμπουρς, δήλωσε την Τετάρτη στο ABC News ότι το όχημα φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα άνω των 100 χιλιομέτρων ανά ώρα κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα φρικτό δυστύχημα, το οποίο πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί ότι ήταν αποτρέψιμο, εν μέσω ενός αυξανόμενου αριθμού ατυχημάτων με αυτόνομα οχήματα, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της Tesla. Και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, μια 76χρονη έχασε τη ζωή της τραγικά και άσκοπα ενώ βρισκόταν στην ίδια της την κατοικία», ανέφερε.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Τζάστιν Μπάρμπουρ βρισκόταν επίσης στο σπίτι κατά τη στιγμή του δυστυχήματος και υπέστη τραυματισμούς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, σχολίασε το δυστύχημα σε μια ανάρτηση στο X τη Δευτέρα, απαντώντας σε έναν άλλο χρήστη του X που επέκρινε ένα δημοσιογραφικό άρθρο σχετικά με το περιστατικό.

«Ναι, αυτό δεν βγάζει νόημα. Το FSD κινείται αργά στους δρόμους της γειτονιάς, ενώ εδώ πρόκειται για σύγκρουση σε υψηλή ταχύτητα!», έγραψε.

Με πληροφορίες από ABC News