Οικογένεια από τις ΗΠΑ μετακόμισε στη Σύρο: Τα υπέρ και τα κατά του να μεγαλώνουν παιδί στην Ελλάδα

Τα υπέρ και τα κατά του να μεγαλώνεις ένα παιδί στην Ελλάδα και στη Σύρο, έχοντας δε ως καταγωγή τις ΗΠΑ, παρουσίασε η 35χρονη Κάρα Γουεστ με άρθρο της στο Business Insider.

Όταν η 35χρονη Κάρα Γουέστ έγινε μητέρα το 2022, άρχισε να αναθεωρεί τα πάντα για το μέλλον της οικογένειάς της. Το υψηλό κόστος διαβίωσης στο Χιούστον, η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα και ο διαρκής φόβος για την ασφάλεια στα αμερικανικά δημόσια σχολεία, την ώθησαν να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις εκτός συνόρων.

Αφού δοκίμασαν για λίγο τη ζωή στη Λισαβόνα, η Κάρα, που εργάζεται ως travel blogger, και ο σύζυγός της -το 2024- πήραν τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσουν μόνιμα στην Ευρώπη, επιλέγοντας ως νέο τους σπίτι τη Σύρο.

Τα υπέρ και τα κατά του να μεγαλώνουν ένα παιδί στην Ελλάδα

Αυτόν τον μήνα, ανανέωσαν τη βίζα τους, υπέγραψαν νέο συμβόλαιο για το σπίτι τους στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων και η 4χρονη κόρη τους ετοιμάζεται να ξεκινήσει το σχολείο.

Μιλώντας στο Business Insider, η Κάρα έκανε έναν απολογισμό με τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανατροφής ενός παιδιού ως «expats» (εκπατρισμένοι) σε ένα ελληνικό νησί.

Στα υπέρ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αίσθηση της «ζεστής κοινότητας»: στο Χιούστον, η οικογένεια μόλις που αντάλλασσε κουβέντα με τους γείτονες. Στη Σύρο, λόγω και του μικρού μεγέθους του νησιού, η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική. Συναντούν φίλους, ντόπιους και άλλες οικογένειες ψηφιακών νομάδων στους δρόμους, κανονίζουν καφέδες στη στιγμή και η κόρη τους μεγαλώνει μέσα σε ένα ασφαλές και δεμένο κοινωνικό δίκτυο.

Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνει και το, κατά τους ίδιους, «απόλυτο αίσθημα ασφάλειας»: Η καταλυτική στιγμή για τη μετακόμιση ήταν η πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο του Ουβάλντε στο Τέξας το 2022, μόλις τέσσερις ώρες μακριά από το σπίτι τους. Η αυστηρή νομοθεσία για την οπλοκατοχή στην Ελλάδα και η χαμηλή εγκληματικότητα στη Σύρο προσφέρουν στους γονείς μια ηρεμία που δεν είχαν στην Αμερική.

Παράλληλα, στα θετικά ενέταξαν και το ενδεχόμενο να μεγαλώσουν ένα παιδί με ανοιχτούς ορίζοντες: Μόλις στα τέσσερα της χρόνια, η κόρη τους έχει ήδη επισκεφθεί 20 χώρες (μόνο αυτόν τον μήνα βρέθηκε σε Παρίσι, Βενετία και Λισαβόνα). Έρχεται σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, γεύσεις και έθιμα προτού καν τα διαβάσει σε κάποιο σχολικό βιβλίο, αναπτύσσοντας από νωρίς ενσυναίσθηση.

Τα κατά του να μεγαλώνεις ένα παιδί στην Ελλάδα

Η πρόκληση της γλώσσας: Οι γονείς θέλουν η κόρη τους να ενταχθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία και όχι να νιώθει ξένη, γι' αυτό την ενθαρρύνουν να μαθαίνει ελληνικά μέσα από παιδικά βιβλία και συζητήσεις με ντόπιους. Φέτος θα πάει σε ιδιωτικό σχολείο όπου η βασική γλώσσα θα είναι τα ελληνικά.

Η Κάρα εξομολογείται ότι ανησυχεί για τη δυσκολία προσαρμογής της μικρής, αλλά και για ένα άλλο, αναπάντεχο φαινόμενο που συζητά με άλλες αγγλόφωνες μητέρες στο νησί: τον φόβο μήπως τα παιδιά, εστιάζοντας τόσο πολύ στα ελληνικά, αρχίσουν να ξεχνούν τη μητρική τους γλώσσα, τα αγγλικά.

Η μεγάλη απόσταση από την οικογένεια: Το γεγονός ότι ζουν στην άλλη άκρη του κόσμου σημαίνει ότι η κόρη τους, που είναι μοναχοπαίδι, μεγαλώνει μακριά από παππούδες, θείους και ξαδέρφια. Για να κρατήσουν ζωντανούς τους δεσμούς, επιστρατεύουν καθημερινά το FaceTime και προγραμματίζουν τουλάχιστον ένα ταξίδι τον χρόνο πίσω στις ΗΠΑ.