ΟΗΕ: Μεγαλώνει το χάσμα πλούσιων και φτωχών χωρών καθώς μένουν ανεκπλήρωτες οι δεσμεύσεις

Το χάσμα ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχότερες χώρες διευρύνεται, καθώς βασικές δεσμεύσεις για στήριξη της ανάπτυξης δεν έχουν προχωρήσει, σύμφωνα με νέα έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η έκθεση εξετάζει τι έχει γίνει μετά τη συμφωνία που υιοθετήθηκε στη Σεβίλλη το 2025, με στόχο να βρεθούν περισσότερα χρήματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες και να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας οργανισμών όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις υποσχέσεις δεν έχουν υλοποιηθεί.

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ανέφερε ότι υπήρχαν προσδοκίες για ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν έχει επιβαρύνει το κλίμα. Παράλληλα, ο αξιωματούχος του ΟΗΕ Λι Τζουνχουά προειδοποίησε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τις φτωχότερες χώρες να βρουν χρηματοδότηση.

Στην εικόνα αυτή προστίθενται και οι αυξημένοι δασμοί και οι περιορισμοί στο εμπόριο, καθώς και οι συνεχείς επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το 2025, 25 χώρες μείωσαν την αναπτυξιακή βοήθεια προς φτωχότερα κράτη. Αυτό οδήγησε σε συνολική πτώση 23%, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί. Η μεγαλύτερη μείωση προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η βοήθεια μειώθηκε κατά 59%. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αναμένεται νέα μείωση και το 2026.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι οι δασμοί έχουν αυξηθεί σημαντικά, πλήττοντας ιδιαίτερα τις φτωχότερες χώρες και δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές τους.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει επανειλημμένα ζητήσει αλλαγές στο διεθνές οικονομικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί προς όφελος των πλούσιων χωρών και αφήνει τις υπόλοιπες πιο εκτεθειμένες σε κρίσεις.

Με πληροφορίες από Associated Press