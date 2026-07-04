ΟΗΕ: Κλείνει το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μπουρκίνα Φάσο

Ο επικεφαλής της χούντας που κυβερνά τη Μπουρκίνα Φάσο, ο λοχαγός Ιμπραήμ Τραορέ, ακολουθεί αντιδυτική πολιτική από τότε που κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ οι επικριτικές φωνές αντιμετωπίζονται με καταστολή.

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Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι θα κλείσουν το γραφείο τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μπουρκίνα Φάσο, επισημαίνοντας ότι η επ' αόριστον αναστολή της λειτουργίας του από τις αρχές καθιστά αδύνατη την άσκηση των καθηκόντων του.

Φόλκερ Τούρκ για το γραφείο του ΟΗΕ στη Μπουρκία Φάσο: «Λυπάμαι βαθύτατα»

Το παράρτημα του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη χώρα πρόκειται να κλείσει έως τις 30 Νοεμβρίου.

«Λυπάμαι βαθύτατα για την απόφαση των αρχών της Μπουρκίνα Φάσο να αναστείλουν επ’ αόριστον τις δραστηριότητές μας στη χώρα, καθώς και για το γεγονός ότι οι εντατικές επαφές που έχουμε πραγματοποιήσει έκτοτε με τις αρχές δεν έχουν οδηγήσει στην επίλυση του ζητήματος. Αυτό επηρέασε άμεσα την ικανότητά μας να εκπληρώσουμε την αποστολή μας και, τελικά, οδήγησε στην απόφαση να κλείσουμε το γραφείο μας στη χώρα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ.

Το γραφείο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και είχε αναλάβει την παρακολούθηση και τεκμηρίωση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, είχε εκπαιδεύσει σχεδόν 4.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από Euronews