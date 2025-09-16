ΟΗΕ: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Τι αναφέρει το πόρισμα

Το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, με «πρόθεση να καταστρέψει τους Παλαιστινίους», σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία, η οποία συνεχίζεται, και η ευθύνη βαρύνει το κράτος του Ισραήλ», δήλωσε στο AFP η επικεφαλής της επιτροπής, Νάβι Πιλάι, πρώην Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Τα ευρήματα της έκθεσης

Στη 72σέλιδη έκθεση, οι ερευνητές αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις από τις πέντε ενέργειες που ορίζει η Σύμβαση του 1948 για τη γενοκτονία:

δολοφονίες,

πρόκληση σοβαρών σωματικών ή ψυχικών βλαβών,

επιβολή συνθηκών διαβίωσης που οδηγούν στην καταστροφή των Παλαιστινίων,

μέτρα που αποτρέπουν γεννήσεις.

Η μόνη ενέργεια που δεν τεκμηριώθηκε είναι η βίαιη απομάκρυνση παιδιών από μία ομάδα σε άλλη.

Η επιτροπή παρέθεσε παραδείγματα στοχοποίησης αμάχων, δημοσιογράφων, επαγγελματιών υγείας και εργαζομένων ανθρωπιστικών οργανώσεων, που σκοτώθηκαν σε σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία και θρησκευτικά κτίρια, ακόμη και εντός «ζωνών ασφαλείας».

Η αντίδραση του Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά το πόρισμα, χαρακτηρίζοντάς το «παραποιημένο και ψευδές». Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά την παραποιημένη και ψευδή έκθεση και καλεί για την άμεση κατάργηση της Επιτροπής Έρευνας».

Παράλληλα, κατηγορεί τους συντάκτες της ότι «υιοθετούν ψευδείς ισχυρισμούς της Χαμάς» και ότι λειτουργούν ως «εκπρόσωποι μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, των οποίων οι δηλώσεις για τους Εβραίους έχουν καταδικαστεί διεθνώς».