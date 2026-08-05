ΟΗΕ: Το Ιράν εκτέλεσε τουλάχιστον 56 άτομα από τον Μάρτιο

Τουλάχιστον 56 άτομα έχουν εκτελεστεί στο Ιράν με κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια από τις 19 Μαρτίου, εκ των οποίων 27 σε υποθέσεις που συνδέονται με τις διαδηλώσεις στις αρχές του έτους, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

«Ανησυχία μου προκαλεί η αύξηση των εκτελέσεων και των θανατικών ποινών που επιβλήθηκαν στο Ιράν από τον Μάρτιο, καθώς και το γεγονός ότι η θανατική ποινή συνεχίζει να χρησιμοποιείται για να εμπνέει φόβο στον πληθυσμό και να καταστέλλει τη διαφωνία», δήλωσε ο Τουρκ σε ανακοίνωσή του.

Ανησυχία για τις εκτελέσεις στο Ιράν

Οι ιρανικές αρχές σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, τις χειρότερες εσωτερικές αναταραχές που έχει γνωρίσει το Ιράν εδώ και δεκαετίες.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι η κυβέρνηση συνέχισε να καταστέλλει τους αντιπάλους της κατά τη διάρκεια του πολέμου – ο οποίος πυροδοτήθηκε από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Τουρκ ανέφερε ότι πάνω από 100 άτομα κινδυνεύουν με εκτέλεση για παρόμοιες κατηγορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, ενώ οι εκτελέσεις για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά συνεχίζονται επίσης με «ανησυχητικό ρυθμό».

Προέτρεψε την Τεχεράνη να σταματήσει όλες τις εκτελέσεις, να προχωρήσει προς την κατάργηση της θανατικής ποινής και εξέφρασε ανησυχίες για αυτό που περιέγραψε ως αποτυχίες στην τήρηση της δίκαιης δίκης και της ορθής διαδικασίας.

⁠Ιρανοί αξιωματούχοι ​έχουν υπερασπιστεί τις δικαστικές διαδικασίες της χώρας ​και τη χρήση της θανατικής ποινής, υποστηρίζοντας ότι συνάδουν με την εθνική νομοθεσία και είναι απαραίτητες ​για τη δημόσια ασφάλεια.

Με πληροφορίες από Reuters

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