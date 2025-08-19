ΟΗΕ: Η βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο λιμός

Η περιορισμένη ανθρωπιστική βοήθεια που επιτρέπεται να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ δεν είναι αρκετή για να αποτραπεί ο κίνδυνος εκτεταμένου λιμού, σύμφωνα με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Τις τελευταίες εβδομάδες οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν την είσοδο βοήθειας στη Γάζα σε ποσότητες πολύ χαμηλότερες από τις αναγκαίες, ώστε να αποφευχθεί ο εκτεταμένος λιμός», δήλωσε στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή, Θάμιν αλ Χίταν.

Όπως πρόσθεσε, ο αυξημένος κίνδυνος λιμού αποτελεί «άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της ισραηλινής κυβέρνησης να εμποδίζει την πλήρη και επαρκή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας».

Απαντώντας, η αρμόδια υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας για τα παλαιστινιακά εδάφη (COGAT) υποστήριξε ότι το Ισραήλ καταβάλλει «σημαντικές προσπάθειες» για τη διανομή βοήθειας στη Γάζα.

