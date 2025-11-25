ΟΗΕ: Η ανοικοδόμηση της Γάζας θα κοστίσει τουλάχιστον 70 δισ. δολάρια

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει δημιουργήσει μια «ανθρώπινη άβυσσο» και η ανοικοδόμηση αναμένεται να κοστίσει περισσότερα από 70 δισ. δολάρια σε βάθος αρκετών δεκαετιών, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) ανέφερε σε έκθεσή της ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ «υπονόμευσαν σημαντικά κάθε πυλώνα επιβίωσης» και ότι ολόκληρος ο πληθυσμός των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας αντιμετωπίζει «ακραία, πολυδιάστατη φτωχοποίηση».

Σύμφωνα με την έκθεση, η οικονομία της Γάζας συρρικνώθηκε κατά 87% την περίοδο 2023-2024, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να πέφτει στα 161 δολάρια — ένα από τα χαμηλότερα διεθνώς.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι «η βία, η επιταχυνόμενη επέκταση των εποικισμών και οι περιορισμοί στη μετακίνηση εργαζομένων» έχουν «αποδεκατίσει την οικονομία» στη Δυτική Όχθη.

Επιπλέον αναφέρεται ότι η βαθύτερη οικονομική συρρίκνωση που έχει ποτέ καταγραφεί έχει εξαφανίσει δεκαετίες προόδου τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα.

«Στο τέλος του 2024, το παλαιστινιακό ΑΕΠ είχε επιστρέψει στα επίπεδα του 2010, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είχε υποχωρήσει στα επίπεδα του 2003, εξαλείφοντας 22 χρόνια αναπτυξιακής προόδου μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια», σημειώνεται. «Ακόμη και με σημαντική βοήθεια, η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα —πριν τον Οκτώβριο του 2023— μπορεί να χρειαστεί δεκαετίες».

Μια εκεχειρία υπό αμερικανική μεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, ύστερα από δύο χρόνια εχθροπραξιών, και παρά την εύθραυστη φύση της, μέχρι στιγμής διατηρείται. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τουλάχιστον 342 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά μετά την έναρξη της εκεχειρίας. Το Ισραήλ, από την άλλη, αναφέρει ότι τρεις στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από πυρά ενόπλων την ίδια περίοδο.

Παραμένει ασαφές πώς θα εφαρμοστούν οι άμεσες απαιτήσεις του 20-σημείων σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, πόσο μάλλον τα μακροπρόθεσμα ζητήματα ανοικοδόμησης.

Οι συνθήκες στη Γάζα - η οποία ουσιαστικά παραμένει διχοτομημένη από την εκεχειρία, με τις ισραηλινές δυνάμεις να ελέγχουν πάνω από το μισό έδαφος - είναι εξαιρετικά δύσκολες.

Στην πρόσφατη ενημέρωσή του, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (WFP) ανέφερε ότι τα περισσότερα νοικοκυριά αδυνατούν να αγοράσουν βασικά τρόφιμα. Παρότι οι τιμές έχουν μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, η ποσότητα τροφής που καταναλώνεται καθημερινά παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα.

Η διατροφή αποτελείται κυρίως από δημητριακά, όσπρια και μέτριες ποσότητες γαλακτοκομικών και λαδιού, με ελάχιστο κρέας, λαχανικά και φρούτα, ενώ το υγραέριο για μαγείρεμα είναι σπάνιο - αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να καίνε πλαστικά απορρίμματα ή άλλες αυτοσχέδιες καύσιμες ύλες.

