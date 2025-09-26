ΟΗΕ: Δεκάδες εκπρόσωποι κρατών αποχώρησαν στην ομιλία Νετανιάχου

Ένταση επικράτησε στην έναρξη της ομιλίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς δεκάδες παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν και αποχώρησαν από την αίθουσα. Άλλοι αντέδρασαν με αποδοκιμασίες, ενώ υπήρξαν και θερμά χειροκροτήματα από υποστηρικτές του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης αναγκάστηκε να ζητήσει επανειλημμένα «τάξη στην αίθουσα», χτυπώντας το σφυρί.

Η φετινή εμφάνιση του Νετανιάχου διεξάγεται σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με το Ισραήλ να βρίσκεται αντιμέτωπο με πρωτοφανή διεθνή απομόνωση λόγω του πολέμου στη Γάζα. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί με έντονα φορτισμένο «σιωνιστικό» λόγο, κατακεραυνώνοντας τον Εμανουέλ Μακρόν και άλλους συμμάχους που αυτή την εβδομάδα αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος. Ο ίδιος επιμένει ότι τέτοιες κινήσεις «επιβραβεύουν την τρομοκρατία και τη Χαμάς».

Παράλληλα, αναμένεται να δείξει μεγαλύτερη διάθεση συντονισμού με τον Ντόναλντ Τραμπ, από τον οποίο εξαρτάται όλο και περισσότερο. Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι έχει ενημερωθεί για το 21-σημείων σχέδιο του Λευκού Οίκου για το τέλος του πολέμου και τη μεταπολεμική Γάζα, που διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Κεντρικό ρόλο στη διαβούλευση είχε και ο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ.

Η παρέμβασή του γίνεται ενώ ακόμη και παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ γυρνούν πλέον την πλάτη. Δέκα χώρες, ανάμεσά τους το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αναγνώρισαν επισήμως το παλαιστινιακό κράτος, επικαλούμενες την ανάγκη διατήρησης της λύσης των δύο κρατών. Η ΕΕ εξετάζει κυρώσεις και δασμούς εις βάρος του Ισραήλ, ενώ η Γερμανία ανέστειλε μέρος των εξαγωγών όπλων. Ακόμη και στις ΗΠΑ, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κοινή γνώμη γίνεται όλο και πιο επικριτική.

Την ίδια ώρα, οικογένειες ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα έχουν ανακοινώσει διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στην απελευθέρωση των αγαπημένων τους. Οι επικριτές του Ισραηλινού πρωθυπουργού εκτιμούν ότι η σκληρή γραμμή που ακολουθεί στο διεθνές βήμα δεν απαντά στο καίριο ζήτημα που καίει την ισραηλινή κοινωνία: την τύχη των αιχμαλώτων.

Με πληροφορίες από BBC