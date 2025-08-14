Οι «ζόμπι-λαγοί» του Κολοράντο: Η αλήθεια πίσω από τις φωτογραφίες με τα μαύρα «κέρατα»

Φωτογραφίες από λαγούς στο Κολοράντο, που εμφανίζουν μαύρες, στριφογυριστές κερατοειδείς προεκτάσεις γύρω από το κεφάλι τους, έχουν γίνει viral, με πολλούς χρήστες να τα χαρακτηρίζουν «λαγούς-ζόμπι» ή «κουνέλια-δαίμονες».

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν στην πόλη Φορτ Κόλινς κοντά στο Ντένβερ, είναι πραγματικές και απεικονίζουν ζώα μολυσμένα με τον ιό Shope Papilloma Virus, σύμφωνα με την Υπηρεσία Άγριας Ζωής του Κολοράντο.

Ο ιός προκαλεί την ανάπτυξη κερατοειδών εξογκωμάτων, τα οποία συνήθως δεν είναι επικίνδυνα, εκτός εάν εμφανιστούν σε ευαίσθητα σημεία όπως τα μάτια ή το στόμα, εμποδίζοντας την όραση ή τη σίτιση. Η ασθένεια μεταδίδεται κυρίως μέσω ψύλλων και τσιμπουριών, αλλά και με άμεση επαφή μεταξύ κουνελιών. Δεν μολύνει ανθρώπους, γάτες ή σκύλους, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν να μην αγγίζονται τα μολυσμένα ζώα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άγρια κουνέλια αναρρώνουν χωρίς θεραπεία, καθώς το ανοσοποιητικό τους εξουδετερώνει τον ιό και οι αναπτύξεις υποχωρούν. Για τα κατοικίδια κουνέλια, όμως, συνιστάται άμεση κτηνιατρική φροντίδα.

Ο Shope Papilloma Virus δεν είναι νέα ασθένεια· θεωρείται μάλιστα ότι ενέπνευσε τον μύθο του «jackalope», του λαγού με κέρατα αντιλόπης. Επιστημονικά καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1931 από τον Ρίτσαρντ Ε. Shope, και η μελέτη του συνέβαλε στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ ιών και καρκίνου, όπως η σύνδεση του HPV με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Με πληροφορίες από SkyNews