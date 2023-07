«Οι υψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 100.000 ετών»- Σπάει κάθε ρεκόρ ο υδράργυρος

Η θερμοκρασία του πλανήτη εκτοξεύτηκε ξανά την Πέμπτη σε επίπεδα που δεν έχει αντικρίσει ο πλανήτης τη σύγχρονη εποχή, με τους επιστήμονες να λένε ότι έχουν να σημειωθούν τέτοιοι αριθμοί εδώ και 100.000 χρόνια.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία την Πέμπτη ανήλθε στους 17,23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν μια εβδομάδα με θερμοκρασίες που έσπασαν ρεκόρ. Τη Δευτέρα, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έφτασε τους 17,01 βαθμούς Κελσίου η υψηλότερη από το 1979. Την Τρίτη και την Τετάρτη ανέβηκε στους 17,18 βαθμούς Κελσίου, όπου παρέμεινε την Τετάρτη.

Πριν από αυτήν την εβδομάδα, το ρεκόρ ήταν 16,92 βαθμοί Κελσίου και σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Περιβαλλοντικών Προβλέψεων

Αν και τα μετεωρολογικά δεδομένα που έχουν στα χέρια τους οι επιστήμονες φτάνουν μέχρι τον 20ό αιώνα, η Τζένιφερ Φράνσις, επιστήμονας στο Κέντρο Ερευνών για το Κλίμα, αναφέρει στο CNN ότι οι θερμοκρασίες αυτές «πιθανώς είναι οι υψηλότερες που έχει αντιμετωπίσει ο πλανήτης εδώ και 100.000 χρόνια».

Οι επιστήμονες έχουν αυτή την πεποίθηση, διότι μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα για τη θερμοκρασία παλαιότερων εποχών από αρκετά άλλα στοιχεία, όπως τα δέντρα, τους πάγους, ακόμα και τους κοραλλιογενείς υφάλους.

«Πολύ πιθανό να δούμε κι άλλα ρεκόρ να σπάνε αυτό το καλοκαίρι» τόνισε στο CNN o Ρόμπερτ Ρόντι επικεφαλής επιστήμονας στο Berkeley Earth.

Τα ρεκόρ θερμοκρασίας δεν είναι απλώς αριθμοί «αλλά για πολλούς ανθρώπους και οικοσυστήματα είναι θέμα ζωής και θανάτου», τονίζει η Φριδερίκη Ότο, καθηγήτρια για την κλιματική αλλαγή στο Grantham Institute for Climate Change and the Environment.

Σε ποιες χώρες δεν αυξήθηκε η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία έσπασε ρεκόρ στη βορειοδυτική Ευρώπη, ενώ κάποιες περιοχές του Καναδά, των ΗΠΑ, του Μεξικού, της Ασίας και της ανατολικής Αυστραλίας «ήταν σαφώς πιο θερμές από το κανονικό», ανακοίνωσε το Copernicus, υπογραμμίζοντας πόσο μεγάλη ήταν η διαφορά της θερμοκρασίας από το κανονικό.

Αντιθέτως οι θερμοκρασίες στη δυτική Αυστραλία, τις δυτικές ΗΠΑ και τη δυτική Ρωσία ήταν χαμηλότερες από το συνηθισμένο.