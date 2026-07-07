«Οι τυφλοπόντικες της Βενεζουέλας»: Οι εθελοντές που ρισκάρουν τη ζωή τους ψάχνοντας επιζώντες

Αφιερωμένο στους εθελοντές της Βενεζουέλας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή των σεισμών των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ έσπευσαν να βρουν επιζώντες στα συντρίμμια των κτιρίων, είναι δημοσίευμα του βρετανικού Guardian.

Χαρακτηρίζοντάς τους ως «τυφλοπόντικες της Βενεζουέλας», ο Guardian αναδεικνύει τους εθελοντές, που με αστείρευτο πείσμα σκάβουν ασταμάτητα στα χαλάσματα που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες ή δίνοντας στις οικογένειες την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους ανθρώπους.

Με το πρώτο φως της ημέρας να φωτίζει τη διαλυμένη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας, ένας 32χρονος μηχανικός μοτοσικλετών, γνωστός με το παρατσούκλι «Μικρό Φίδι», γλιστρά μέσα από ένα χάος από τσιμέντο και σιδερένιες δοκούς.

Βενεζουέλα: «Δεν το κάνουμε για τα χρήματα»

«Δεν φοβάμαι, αλλά για να το κάνεις αυτό χρειάζεται θάρρος», λέει ο Ντάργουιν Ροντρίγκες, ο οποίος πήρε το παρατσούκλι του χάρη στην ικανότητά του να σφηνώνει και να ελίσσεται σε μικρούς χώρους, κινούμενος εκεί όπου κανείς άλλος δεν μπορεί.

Μαζί με τους συναδέλφούς του προσπαθεί να φτάσει στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας Costa Brava, ενός 14ώροφου κτιρίου που κατέρρευσε ολοκληρωτικά όταν δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν την περιοχή στις 24 Ιουνίου. Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, ωστόσο οι εθελοντές συνεχίζουν να ελπίζουν ότι μπορεί ακόμη να βρεθούν επιζώντες.

«Δεν το κάνουμε για τα χρήματα. Το κάνουμε για να σώσουμε ζωές», λέει ο 35χρονος Έσναϊντερ Μελέντες, που άφησε πίσω του τη σύζυγο και τα τέσσερα μικρά παιδιά του στο Καράκας, για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ποιοι είναι οι «τυφλοπόντικες» της Βενεζουέλας

Οι άνδρες αυτοί είναι γνωστοί ως «τυφλοπόντικες», μια ομάδα εθελοντών που τις τελευταίες ημέρες εισχωρεί ασταμάτητα στα πιο επικίνδυνα σημεία των ερειπίων, αναζητώντας ανθρώπους που πιστεύεται ότι παγιδεύτηκαν όταν τα σπίτια τους κατέρρευσαν.

Ο όρος γεννήθηκε στο Μεξικό μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1985, μεγέθους 8,1 Ρίχτερ, που άφησε πίσω του περισσότερους από 20.000 νεκρούς. Τότε δημιουργήθηκε η θρυλική ομάδα διάσωσης «Οι Τυφλοπόντικες του Μεξικού», η οποία στη συνέχεια συμμετείχε σε αποστολές σε μεγάλες καταστροφές, από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου έως το τσουνάμι του Ινδικού Ωκεανού και τον σεισμό της Αϊτής το 2010.

Σήμερα, μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, μια αντίστοιχη ομάδα δημιούργηθε -σχεδόν- αυθόρμητα, δουλεύοντας νυχθημερόν με την ελπίδα είτε να βρει ζωντανούς ανθρώπους είτε να δώσει τέλος στην αγωνία των οικογενειών των αγνοουμένων.

Ενδεικτικά, ο Αδόλφο Γκουέδες, η κόρη του οποίου παραμένει θαμμένη κάτω από τα συντρίμμια της Costa Brava, δεν κρύβει τη συγκίνησή του: «Θέλω να αναδείξετε αυτή την ιστορία για να μάθει ο κόσμος από τι είναι φτιαγμένοι οι Βενεζουελάνοι», λέει, βλέποντας τους εθελοντές να φορούν κράνη, γάντια και μάσκες πριν μπουν ξανά στο ετοιμόρροπο κτίριο.

Οι περισσότεροι από αυτούς ταξίδεψαν περίπου έξι ώρες από μια αγροτική περιοχή της χώρας για να φτάσουν στη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς, ενώ μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν κτηνοτρόφοι ή καλλιεργητές μανιόκας και μπανάνας.

«Τώρα είναι τυφλοπόντικες. Έγιναν διασώστες μόνο και μόνο από την αγάπη που νιώθουν για την κόρη μου», λέει ο Γκουέδες.

«Δεν έχουμε καμία εκπαίδευση»

«Δεν έχουμε καμία εκπαίδευση», παραδέχεται ο 21χρονος Κέβιν Πέρες. «Αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε.»

Το έργο των «τυφλοπόντικων» χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επικίνδυνο, όχι μόνο επειδή τα κτίρια μπορεί να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή. Τις προηγούμενες ημέρες ένας γνωστός εθελοντής συνελήφθη αφού δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο επέκρινε την αργή αντίδραση των αρχών μετά τον σεισμό. Αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από έντονες αντιδράσεις.

Σε πολλές περιοχές οι οικογένειες συμμετέχουν πλέον οι ίδιες στις έρευνες. Άλλοι σκάβουν με γυμνά χέρια, ενώ γύρω τους βρίσκονται προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που ζούσαν εκεί, όπως τηλεχειριστήρια, γλάστρες, χριστουγεννιάτικα στολίδια και δίσκοι βινυλίου.

Στο συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών OPPE 26, όπου κατέρρευσαν σχεδόν όλοι οι δωδεκαώροφοι πύργοι, δεκάδες εθελοντές κινούνται μέσα σε αυτοσχέδιες σήραγγες που ανοίγουν με βαριοπούλες και φτυάρια, αναζητώντας εγκλωβισμένους.

«Η οικογένειά μου είναι εκεί μέσα. Δύο θείοι μου και ο εξάχρονος ξάδελφός μου», λέει ο 21χρονος Γιάσον Τόρες. «Χρειαζόμαστε βοήθεια, αλλά οι αρχές δεν κάνουν τίποτα.»

Με πληροφορίες από Guardian