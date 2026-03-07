Οι τρεις δεσμεύσεις του Τραμπ για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετεί τον εαυτό του ως επικεφαλής «αρχιτέκτονα» του μελλοντικού Ιράν μετά τον πόλεμο, απαιτώντας «άνευ όρων παράδοση» της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει φιλοδοξίες που ξεπερνούν τις στρατιωτικές ενέργειες, με στόχο να αναδιαμορφώσει την πολιτική και οικονομική τάξη του Ιράν, όπως είχε επιχειρήσει στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή.

Επιλογή διαδόχου

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του νεκρού - πλέον - ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, είναι ο πιο πιθανός διάδοχος, αλλά δήλωσε στο Axios την Πέμπτη ότι αντιτίθεται σε αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Srinjoy Bose, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, λέει στο Axios ότι αυτή η προσέγγιση «είναι επέκταση της στρατηγικής του Τραμπ στην διεθνή πολιτική, όπως στη Βενεζουέλα και τη Γάζα». Αναφέρει ότι θυμίζει το πραξικόπημα του 1953, όταν οι ΗΠΑ ανέτρεψαν τον δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη του Ιράν και εγκατέστησαν τον Σαχ Μοχάμαντ Ρεζά Παλαιάβι, μέχρι να ανατραπεί το καθεστώς του το 1979 με την Ισλαμική Επανάσταση.

Ο Daniel Schneiderman, διευθυντής παγκόσμιων πολιτικών προγραμμάτων στο Penn Washington, τονίζει ότι το μέγεθος και η ένταση της στρατιωτικής δύναμης του Ιράν, καθώς και ο τρόπος που η Ισλαμική Επαναστατική Φρουρά είναι ενσωματωμένη στην καθημερινή ζωή, κάνουν την κατάσταση πολύ διαφορετική από τη Βενεζουέλα.

Η Τεχεράνη είχε «πολύ χρόνο για να προετοιμαστεί» για πόλεμο, και είναι απίθανο να υπάρξει μια «μεταβίβαση ηγεσίας που να ικανοποιεί πλήρως το Λευκό Οίκο», λέει ο Schneiderman, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας στην κυβέρνηση Μπάιντεν.

Πλήρης ασυλία για όσους παραδίδονται

Ο Τραμπ κάλεσε την Πέμπτη μέλη της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς, του στρατού και της αστυνομίας να «ρίξουν τα όπλα» και τους διαβεβαίωσε ότι θα είναι «απολύτως ασφαλείς με πλήρη ασυλία, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο».

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι όσοι στρέφονται εναντίον του καθεστώτος, όπως ελπίζει ο Τραμπ, θα προστατευθούν από τις ΗΠΑ ή τη διεθνή κοινότητα, σύμφωνα με τον Bose.

Ο Schneiderman χαρακτηρίζει την ανακοίνωση «σημαντικό σήμα», αλλά προσθέτει ότι «πρέπει να υπάρχει ουσιαστικό περιεχόμενο πίσω από αυτήν».

Μείωση τιμών πετρελαίου

Η κυβέρνηση προσπαθεί να διατηρήσει χαμηλά τις τιμές της βενζίνης καθώς ο πόλεμος επηρεάζει κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, με τον Τραμπ να προσφέρει «ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και εγγυήσεις» για τα πλοία μεταφοράς ενέργειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι επιπλέον ενέργειες για «δραματική αύξηση της σταθερότητας» στη Μέση Ανατολή, τις τιμές πετρελαίου και τις αγορές μετοχών είναι «επικείμενες», χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ συχνά επικαλείται την πτώση των τιμών καυσίμων, η αστάθεια και η αύξηση των τιμών ενέργειας ενδέχεται να αποτελέσουν πολιτικό ρίσκο για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε την Πέμπτη αναστολή 30 ημερών για να επιτρέψει στην Ινδία να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο, που είχε σταματήσει να εισάγει λόγω συμφωνίας δασμών. Ωστόσο, οι τιμές πετρελαίου και βενζίνης αυξήθηκαν την Παρασκευή, με την τιμή της βενζίνης να ανεβαίνει σχεδόν 11% από την έναρξη του πολέμου.

Ο Schneiderman σημειώνει ότι αυτό αποτελεί ένα από τα «απρόβλεπτα στρατηγικά αποτελέσματα των αποφάσεων που λαμβάνονται για τον πόλεμο».

Με πληροφορίες από Axios