Oι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που δηλώνει ότι οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες.

Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει σειρά συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει της 70ής ετήσιας Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

Μεταξύ των συστάσεων περιλαμβανόταν διακήρυξη που τονίζει τη «σημασία της πλήρους αναγνώρισης των τρανς γυναικών ως γυναικών, σημειώνοντας ότι η ένταξή τους είναι ουσιώδης για την αποτελεσματικότητα κάθε πολιτικής ισότητας των φύλων και καταπολέμησης της βίας».

Άλλες διακηρύξεις που αναφέρονται σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα περιλάμβαναν την ανάγκη για ένα «ολοκληρωμένο εργαλείο παρακολούθησης και αντιμετώπισης της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης και της υποχώρησης των δικαιωμάτων των γυναικών», καθώς και την αναγνώριση της αύξησης των επιθέσεων κατά ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και των γυναικών. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ ψήφισαν για το ψήφισμα στις 11 Φεβρουαρίου.

Το σύνολο των συστάσεων εγκρίθηκε με ψήφους 340 υπέρ, 141 κατά και 68 αποχές, σύμφωνα με το LGBTQ+ Nation.

Παρότι τα περισσότερα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι νομικά δεσμευτικά, η έγκρισή τους συνήθως ασκεί σημαντική πολιτική επιρροή στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Καλύπτοντας τη σύνοδο, η δημοσιογράφος Erin Reed εκτίμησε ότι η έγκριση του ψηφίσματος έφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε «άμεση πορεία σύγκρουσης» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα συμμετάσχουν επίσης στη διάσκεψη του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα.

Το ιστορικό των ΗΠΑ στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ έχει επιδεινωθεί αισθητά μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υπογράψει σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων που στοχεύουν την κοινότητα, και ιδιαίτερα τα τρανς άτομα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται επίσης σε έντονη αντίθεση με τη στάση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στα τρανς δικαιώματα, αφού ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε πέρυσι ότι πιστεύει πως οι τρανς γυναίκες δεν είναι γυναίκες.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει και οι ίδιες να θεσπίζουν πολιτικές και νομοθεσίες κατά των ΛΟΑΤΚΙ+, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ουγγαρία, κράτος-μέλος της ΕΕ, η οποία πέρυσι επέβαλε απαγόρευση στις παρελάσεις Pride.

Ο δήμαρχος της Βουδαπέστης, Γκέργκελι Καράτσονι, αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες επειδή αψήφησε την απαγόρευση του Pride τον Ιούνιο του 2025, επιτρέποντας στους διοργανωτές να πραγματοποιήσουν την παρέλαση.

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Καράτσονι δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «από περήφανος ύποπτος έγινε περήφανος κατηγορούμενος». Και πρόσθεσε: «Φαίνεται πως αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε σε αυτή τη χώρα όταν υπερασπιζόμαστε τη δική μας ελευθερία και την ελευθερία των άλλων».

Με πληροφορίες από Pink News