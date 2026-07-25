Οι τρανς ακτιβίστριες που αψήφησαν τη σκιά του Φράνκο

Στη Βαρκελώνη του 1978, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Φρανθίσκο Φράνκο, μια μικρή ομάδα τρανς ανθρώπων άρχισε να συναντιέται μία φορά την εβδομάδα.

Δεν επρόκειτο για μια ιδιωτική παρέα επιβίωσης, κρυμμένη από την πόλη. Ήταν μια πολιτική συλλογικότητα που ήθελε να ακουστεί σε μια Ισπανία που άλλαζε καθεστώς, αλλά δεν είχε ακόμη απαλλαγεί από τους νόμους, την αστυνομική βία και την κοινωνική καταστολή της δικτατορίας.

Η ομάδα ονομαζόταν Colectivo de Travestis y Transexuales και νέα έρευνα ανασυνθέτει τώρα την ιστορία της, δεκαετίες αφότου είχε σχεδόν χαθεί από τη δημόσια μνήμη. Ιδρύθηκε μέσα στην ένταση της ισπανικής μετάβασης στη δημοκρατία, όταν η χώρα προσπαθούσε να αφήσει πίσω της τον αυταρχισμό, αλλά πολλοί από τους νόμους που είχαν χρησιμοποιηθεί εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων επί Φράνκο εξακολουθούσαν να ισχύουν.

Τα μέλη της συλλογικότητας δεν διεκδικούσαν απλώς χώρο μέσα στο ευρύτερο ομοφυλοφιλικό κίνημα της εποχής. Διατύπωναν αιτήματα που αφορούσαν ειδικά την τρανς ζωή: την αναγνώριση φύλου στα επίσημα έγγραφα, τον αποκλεισμό από την εργασία, την αστυνομική παρενόχληση, την κοινωνική προκατάληψη και την εικόνα τους στον δημόσιο λόγο. Σε μια εποχή όπου οι ανοιχτά τρανς γυναίκες συχνά περιορίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στη νυχτερινή διασκέδαση ή στη σεξουαλική εργασία, η ίδια η ύπαρξη μιας δημόσιας τρανς πολιτικής οργάνωσης ήταν ρήξη.

Ο ερευνητής Ιάγο Μόρα, υποψήφιος διδάκτορας στο King’s College London, πέρασε περισσότερα από δύο χρόνια αναζητώντας ίχνη της ομάδας σε αρχεία, περιοδικά και προσωπικές συλλογές, ενώ μίλησε και με πρώην μέλη της. Από αυτή την έρευνα προκύπτει μια εικόνα πολύ διαφορετική από τη βολική ιδέα ότι η τρανς πολιτική ορατότητα είναι πρόσφατο φαινόμενο. Οι άνθρωποι αυτοί υπήρχαν, οργανώνονταν, μιλούσαν δημόσια, κατέβαιναν στον δρόμο και ρίσκαραν τη σύλληψη.

Facebook Twitter Άρθρο του περιοδικού Lib για την πρώτη συνέλευση του Colectivo de Travestis y Transexuales, της πρωτοποριακής τρανς συλλογικότητας που ιδρύθηκε στη Βαρκελώνη το 1978. / Φωτ.: Grupo Zeta Archives

Το 1978, οι νόμοι της φρανκικής περιόδου δεν ήταν ακόμη απλώς σκοτεινή ανάμνηση. Μπορούσαν ακόμη να χρησιμοποιηθούν για αστυνομικές επεμβάσεις, συλλήψεις και εγκλεισμό. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, χιλιάδες ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι είχαν φυλακιστεί, είχαν σταλεί σε κέντρα καταναγκαστικής κράτησης ή είχαν κλειστεί σε ιδρύματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η δημόσια παρουσία τρανς ανθρώπων σε διαδηλώσεις δεν ήταν συμβολική κίνηση χαμηλού ρίσκου. Ήταν μια πράξη με πραγματικό προσωπικό κόστος.

Οι φωτογραφίες της εποχής δείχνουν διαδηλωτές στη Βαρκελώνη, αστυνομική βία, πανό έξω από τον καθεδρικό ναό και συνθήματα που αμφισβητούσαν ευθέως την Καθολική Εκκλησία. Η εικόνα είναι σχεδόν σοκαριστικά σύγχρονη: άνθρωποι που σήμερα θα αναγνωρίζαμε ως μέρος μιας τρανς πολιτικής ιστορίας εμφανίζονται το 1978 να μιλούν ήδη για σώμα, φύλο, αξιοπρέπεια, εργασία, αστυνομία, εκκλησία και δημόσιο χώρο.

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Η συλλογικότητα φαίνεται πως έδρασε για περίπου δύο χρόνια. Δεν κατάφερε να φέρει άμεση νομοθετική αλλαγή σε ζητήματα όπως η αναγνώριση φύλου στα έγγραφα ,αυτό θα ερχόταν στην Ισπανία πολύ αργότερα, το 2007, και μάλιστα αρχικά με αυστηρές προϋποθέσεις. Όμως το αποτύπωμά της βρίσκεται αλλού: στο ότι άρθρωσε για πρώτη φορά, με δημόσιο και πολιτικό τρόπο, μια τρανς συνείδηση σε μια χώρα που μόλις έβγαινε από τέσσερις δεκαετίες αυταρχισμού.

Η ιστορία της ομάδας δείχνει και κάτι ακόμη: η ισπανική πορεία προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα δεν ήταν ένα θαύμα που συνέβη απότομα, επειδή η χώρα αποφάσισε ξαφνικά να γίνει προοδευτική. Πίσω από τη σημερινή εικόνα της Ισπανίας ως μιας από τις πιο ανοιχτές ευρωπαϊκές χώρες στα queer δικαιώματα υπήρχαν μικρές ομάδες ανθρώπων που πάλευαν πολύ πριν η μάχη γίνει θεσμικά αποδεκτή, πολύ πριν η γλώσσα γίνει οικεία, πολύ πριν το κράτος σταματήσει να τους αντιμετωπίζει ως απειλή.

Ακόμη και μετά την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας, η καταστολή δεν εξαφανίστηκε για τους τρανς ανθρώπους. Το αδίκημα του «δημόσιου σκανδάλου», κληρονομιά της φρανκικής έννομης τάξης, παρέμεινε στην ισπανική νομοθεσία μέχρι το 1988 και συνέχισε να χρησιμοποιείται ως εργαλείο παρενόχλησης και δίωξης. Η μετάβαση στη δημοκρατία δεν σήμαινε αυτόματα και μετάβαση στην ασφάλεια.

Facebook Twitter Διαδηλωτές έξω από τον Καθεδρικό Ναό της Βαρκελώνης, τον Ιούνιο του 1978. Στο πανό γράφουν: «Η Εκκλησία δεν μας δέχεται, αλλά ο Θεός μάς αγαπά». / Φωτ.: Oscar Laser / Personal collection of Nazario Luque

Γι’ αυτό η ανάσυρση της ιστορίας του Colectivo de Travestis y Transexuales έχει σημασία σήμερα. Όχι μόνο επειδή προσθέτει ένα χαμένο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή queer ιστορία, αλλά επειδή απαντά σε ένα επιχείρημα που επανέρχεται διαρκώς: ότι οι τρανς άνθρωποι, οι διεκδικήσεις τους και οι λέξεις που χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τη ζωή τους είναι κάτι καινούργιο, κάτι τεχνητό, κάτι που εμφανίστηκε ξαφνικά στον 21ο αιώνα.

Η ιστορία αυτής της μικρής ομάδας στη Βαρκελώνη λέει το αντίθετο. Λέει ότι οι τρανς άνθρωποι ήταν ήδη εκεί, μέσα στη μετάβαση στη δημοκρατία, μέσα στον φόβο, μέσα στην αστυνομική απειλή, κρατώντας πανό και διεκδικώντας αναγνώριση, εργασία, αξιοπρέπεια και δημόσια ύπαρξη. Και λέει ότι πολλές από τις σημερινές μάχες δεν είναι καινούργιες. Απλώς αλλάζουν σκηνικό, γλώσσα και αντιπάλους.

με στοιχεία από El Pais