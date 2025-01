Οι θάνατοι 56 μωρών και δύο μητέρων σε νοσοκομεία του Λιντς μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, σύμφωνα με το BBC

Οι θάνατοι τουλάχιστον 56 μωρών και δύο μητέρων τα τελευταία πέντε χρόνια στο νοσοκομείο για την φροντίδα παιδιών Leeds Teaching Hospitals (LTH) NHS Trust θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, όπως διαπίστωσε το BBC.

Οι δύο μονάδες μητρότητας στο Leeds Teaching Hospitals (LTH) NHS Trust έχουν αξιολογηθεί ως «καλές» από τη ρυθμιστική αρχή υγειονομικής περίθαλψης της Αγγλίας, αλλά δύο καταγγέλλοντες δήλωσαν στο BBC ότι πιστεύουν ότι οι μονάδες δεν είναι ασφαλείς.

Ξεχωριστά στοιχεία δείχνουν ότι το Leeds έχει το υψηλότερο ποσοστό νεογνικής θνησιμότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι γονείς που έχασαν τα μωρά τους λένε ότι ανησυχούν για το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλος του Τrust κατά την περίοδο που συνέβησαν οι περισσότεροι θάνατοι είναι τώρα επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία της στη διερεύνηση του LTH Trust.

Σε ανακοίνωσή του, το Trust δήλωσε στο BBC ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γεννήσεων στο Leeds ήταν ασφαλείς και οι θάνατοι μητέρων και μωρών ήταν ευτυχώς πολύ σπάνιοι. Πρόσθεσε ότι το Leeds φροντίζει μεγαλύτερο όγκο μωρών με πολύπλοκες παθήσεις, καθώς είναι ένα από τα «λίγα εξειδικευμένα κέντρα» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μαιευτικές μονάδες του Trust βρίσκονται στο Leeds General Infirmary και στο St James's University Hospital.

Οι οικογένειες κατηγορούν το Leeds Teaching Hospitals (LTH) NHS Trust ότι λειτουργεί με μια “γραφειοκρατική” νοοτροπία, όπου ακολουθούνται τυπικές διαδικασίες χωρίς να δίνεται ουσιαστική προσοχή στις ανάγκες των ασθενών. Παράλληλα, περιγράφουν έλλειψη ανθρωπιάς και φροντίδας από το προσωπικό.

Η Lisa Elliott, πρώην εργαζόμενη στις δύο μαιευτικές μονάδες του LTH, υποστήριξε ότι η φροντίδα ήταν “τραγική” και ότι το προσωπικό δεν άκουγε τις ανησυχίες των ασθενών, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Ανεξάρτητη έρευνα ζητούν οι οικογένειες

Οι οικογένειες ζητούν ανεξάρτητη έρευνα για να εντοπιστούν τα προβλήματα και να ληφθούν μέτρα βελτίωσης.

Το BBC έλαβε στοιχεία από το ίδρυμα που δείχνουν δυνητικά αποτρέψιμους θανάτους βρεφών. Σύμφωνα με τα στοιχεία υπήρξαν 56 περιπτώσεις από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2024, που αποτελούνται από 27 θνησιγενείς γεννήσεις και 29 νεογνικούς θανάτους - που είναι θάνατος εντός 28 ημερών μετά τη γέννηση.

Σε κάθε περίπτωση, μια ομάδα επανεξέτασης του Τrust είχε εντοπίσει ζητήματα φροντίδας που θεωρούσε ότι μπορεί να είχαν αποτρέψει τον θάνατο των μωρών, όπως επίσης δύο πιθανώς αποτρέψιμους θανάτους μητέρων κατά την ίδια περίοδο.

Οι θάνατοι που εξετάστηκαν από το Τrust περιλάμβαναν μωρά με συγγενείς ανωμαλίες, καθώς και νεογέννητα και μητέρες που μεταφέρθηκαν μετά τον τοκετό από άλλες μονάδες επειδή χρειάζονταν εξειδικευμένη φροντίδα.

Οι έγχρωμες μητέρες είναι σχεδόν τρεις φορές πιο πιθανό να πεθάνουν από τις λευκές (35,1 ανά 100.000 γεννήσεις), με τις Ασιάτισες γυναίκες να έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες (20,16 ανά 100.000 γεννήσεις), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του MBRRACE-UK.

Το MBRRACE-UK (Mothers and Babies: Reducing Risk through Audits and Confidential Enquiries across the UK) είναι ένα εθνικό πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο που επικεντρώνεται στη μείωση των θανάτων μητέρων και νεογνών μέσω συστηματικών ελέγχων και εμπιστευτικών ερευνών-

Πέρυσι, το 15,7% των γεννήσεων στο LTH καταγράφηκαν ως Ασιάτισες και το 11,8% ήταν έγχρωμες .

Το LTH δήλωσε στο BBC ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός πολύπλοκων κυήσεων και γεννήσεων στην περιοχή - συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των μωρών που γεννιούνται με σοβαρές καρδιακές παθήσεις - που οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού νεογνικής θνησιμότητας.

Ο καθηγητής Phil Wood, διευθύνων σύμβουλος των Leeds Teaching Hospitals, δήλωσε στο BBC ότι το ίδρυμα επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη από τις γυναίκες και τις οικογένειες που μοιράστηκαν τις αρνητικές τους εμπειρίες. Υπογράμμισε την ιδιότητά του ως εξειδικευμένου κέντρου που φροντίζει «τα πιο φτωχά μωρά», προσθέτοντας ότι η σύγκριση των δεδομένων νεογνικής θνησιμότητας του MBBRACE-UK από το LTH με άλλα νοσοκομεία, «ακόμη και στην ίδια εξειδικευμένη κατηγορία, είναι γεμάτη δυσκολίες και παραπλανητική».

Ο Chris Dzikiti, προσωρινός επικεφαλής επιθεωρητής υγειονομικής περίθαλψης της CQC, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες μητρότητας του LTH υπόκεινται και συνεχίζουν να υπόκεινται σε στενή εποπτεία. Πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες μητρότητας στα δύο νοσοκομεία επιθεωρήθηκαν τον περασμένο μήνα «σε απάντηση στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από οικογένειες και στους κινδύνους που εντοπίστηκαν μέσω της συνεχιζόμενης παρακολούθησής μας».

Τα πορίσματα της επιθεώρησης αυτής θα δημοσιευθούν σύντομα. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντλήσει διδάγματα από τις πρόσφατες έρευνες για να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες και τα μωρά «λαμβάνουν ασφαλή, εξατομικευμένη και συμπονετική φροντίδα».