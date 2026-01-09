Οι τέσσερις εκλογές που θα δοκιμάσουν τις δημοκρατίες το 2026

Το 2026 φέρνει εκλογικές αναμετρήσεις που θα δοκιμάσουν την αντοχή των αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών, καθώς η παραπληροφόρηση παραμένει διάχυτη και η οικονομική ανασφάλεια επιβαρύνουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Independent σημειώνει ότι τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις αποκτούν ειδικό βάρος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου λειτουργούν ήδη σαν δημοψήφισμα για τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Στις 3 Νοεμβρίου ανανεώνονται και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο της Γερουσίας. Παραδοσιακά το κόμμα του προέδρου χάνει έδαφος στις midterms.

Αν οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν τον έλεγχο έστω της μίας αίθουσας, ο Λευκός Οίκος θα δυσκολευτεί να περάσει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες με τον ίδιο ρυθμό και θα χρειαστεί ευρύτερες συναινέσεις. Σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί πάρουν τη Βουλή, αναμένεται να ενταθούν οι κοινοβουλευτικές ακροάσεις και οι έρευνες για την εκτελεστική εξουσία, ένα πεδίο που μέχρι τώρα είναι περιορισμένο όσο το Κογκρέσο παραμένει στον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων.

Βραζιλία: Ο Λούλα ετοιμάζεται για τέταρτη θητεία

Στη Βραζιλία, οι κάλπες της 4ης Οκτωβρίου γίνονται ξανά πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στον Λούλα και τον πολιτικό κόσμο που άφησε πίσω του ο Ζαΐx Μπολσονάρου. Ο 79χρονος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα διεκδικεί τέταρτη θητεία, έχοντας επιστρέψει στην προεδρία ύστερα από χρόνια δικαστικών περιπετειών που τον είχαν βγάλει εκτός το 2018. Η σημερινή του θητεία ξεκίνησε μέσα σε κλίμα αμφισβήτησης, με την απόπειρα ανατροπής στις αρχές του 2023 και τον Μπολσονάρου πλέον καταδικασμένο για τον ρόλο του. Τώρα, με τον γιο του, Φλάβιο Μπολσονάρου, να δηλώνει ότι θέλει να είναι υποψήφιος, το ερώτημα είναι αν ο μπολσοναρισμός μπορεί να επιβιώσει χωρίς τον ίδιο στο προσκήνιο και αν η χώρα θα ξεφύγει από τον κύκλο πόλωσης και κρίσεων που σημάδεψε τα τελευταία χρόνια.

Φωτ: EPA, αρχείου

Το Μπαγκλαντές μετά τις κινητοποιήσεις της Gen Z

Στο Μπανγκλαντές, οι εκλογές του Φεβρουαρίου έχουν διαφορετικό βάρος. Η χώρα δεν έχει δει εδώ και πάνω από 15 χρόνια μια πραγματικά ανταγωνιστική διαδικασία που να θεωρείται ελεύθερη και δίκαιη. Μετά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις του 2024 που έριξαν την κυβέρνηση της Σεΐχ Χασίνα, ανέλαβε μεταβατική κυβέρνηση με επικεφαλής τον Μοχάμεντ Γιούνους. Η μεταβατική διοίκηση πήρε εντολή να αποκαταστήσει τη λειτουργία βασικών θεσμών, με έμφαση στη Δικαιοσύνη, την εκλογική επιτροπή και το πεδίο της ενημέρωσης, ώστε οι εκλογές του Φεβρουαρίου να έχουν στοιχειώδεις εγγυήσεις ανταγωνισμού. Οι νέοι που βγήκαν μπροστά στις κινητοποιήσεις προσπαθούν τώρα να μπουν στην πολιτική με νέο κόμμα. Το ερώτημα είναι αν οι κανόνες θα είναι αρκετά καθαροί ώστε να μην κριθεί το αποτέλεσμα πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Κεμπέκ: Παραμένει το μόνιμο ερώτημα της ανεξατησίας

Στον Καναδά, η επαρχία του Κεμπέκ πηγαίνει σε εκλογές στις 5 Οκτωβρίου με επίκεντρο την ταυτότητα και το μόνιμο ερώτημα της θέσης της μέσα στην ομοσπονδία. Η συζήτηση για την ανεξαρτησία δεν έχει φύγει ποτέ εντελώς από το πολιτικό πεδίο και τα τελευταία χρόνια τροφοδοτείται ξανά από αντιπαραθέσεις για τη γλώσσα και τον ρόλο του κράτους στον δημόσιο χώρο. Οι πρόσφατοι νόμοι που ενισχύουν τη χρήση των γαλλικών και διευρύνουν την κρατική ουδετερότητα απέναντι στη θρησκεία έχουν πολώσει το κλίμα. Η εκλογή της 5ης Οκτωβρίου θα δείξει αν το ζήτημα της ανεξαρτησίας ξαναπαίρνει μπρος ή αν η συζήτηση μένει στο επίπεδο των νόμων για τη γλώσσα και την κρατική ουδετερότητα.

Με πληροφορίες από Independent