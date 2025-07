«Οι ταυρομαχίες είναι αμαρτία»: «Αιματοβαμμένη» διαμαρτυρία στην Παμπλόνα πριν το Σαν Φερμίν

Λίγο πριν ξεκινήσει το εμβληματικό φεστιβάλ Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα, η ισπανική πόλη έγινε το σκηνικό μιας θεαματικής διαμαρτυρίας κατά των ταυροδρομιών και των ταυρομαχιών.

Δεκάδες ακτιβιστές, ημίγυμνοι και βαμμένοι με κόκκινο χρώμα που παραπέμπει σε αίμα, ξάπλωσαν στο έδαφος φορώντας ψεύτικα κέρατα και αναπαριστώντας τις σκηνές σφαγής που εκτυλίσσονται κάθε χρόνο στην αρένα.

Φωτ: Χ - @PETA_France

Μια γυναίκα ντυμένη με παραπομπές στη μορφή της Παναγίας κρατούσε πλακάτ που έγραφε: «Οι ταυρομαχίες είναι αμαρτία», στέλνοντας σαφές μήνυμα ενάντια στις πρακτικές του φεστιβάλ. Η δράση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των οργανώσεων AnimaNaturalis και People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), οι οποίες καταγγέλλουν τη βία εναντίον των ζώων και απαιτούν τον τερματισμό τέτοιων εθίμων.

Φωτ: Χ - @PETA_France

Το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, που διαρκεί από τις 6 έως τις 14 Ιουλίου, είναι διεθνώς γνωστό κυρίως για το πρωινό «τρέξιμο με τους ταύρους», το περίφημο encierro. Κάθε πρωί, έξι ταύροι και έξι βόδια αφήνονται να τρέξουν στους δρόμους της πόλης, ενώ πλήθος συμμετεχόντων τρέχει μπροστά τους, προσπαθώντας να τους αποφύγει μέχρι να φτάσουν όλοι στην αρένα.

Φωτ: Χ - @PETA_France

Οι ακτιβιστές επισημαίνουν ότι αυτή η εμπειρία, πέρα από τον κίνδυνο για τους ίδιους τους ανθρώπους, προκαλεί τεράστιο στρες και πόνο στα ζώα. Μετά τον αγώνα στους δρόμους, οι ταύροι οδηγούνται σε ταυρομαχίες, όπου συχνά βασανίζονται και θανατώνονται δημόσια.

Φωτ: Χ - @PETA_France

Οι οργανώσεις πίσω από τη δράση ζητούν από τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε ηθικές εναλλακτικές για το φεστιβάλ, διατηρώντας το πολιτιστικό του αποτύπωμα χωρίς να εμπλέκονται ζώα. Όπως αναφέρουν, η εποχή που η διασκέδαση στηριζόταν στη βία και στην κακοποίηση πρέπει να τελειώσει.