Οι Ταλιμπάν εξαπολύουν επίθεση κοντά στα σύνορα Αφγανιστάν–Πακιστάν

Σφοδρές μάχες ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου στα σύνορα Αφγανιστάν–Πακιστάν, μετά τις καταγγελίες των Ταλιμπάν ότι πακιστανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιθέσεις εντός αφγανικού εδάφους.

Το καθεστώς των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ για παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και έκανε λόγο για «πρωτοφανή και προκλητική ενέργεια».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αφγανικού υπουργείου Άμυνας, τα πλήγματα σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην επαρχία Πακτίκα, στα νοτιοανατολικά, όπου, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο BBC, βομβαρδίστηκε πολιτική αγορά και καταστράφηκαν αρκετά καταστήματα.

Η Καμπούλ υποστήριξε ότι σε «αντίποινα» για την επίθεση, οι συνοριοφύλακες των Ταλιμπάν εξαπέλυσαν πυρά εναντίον πακιστανικών φυλακίων, με τις συγκρούσεις να επεκτείνονται σε διάφορα σημεία κατά μήκος της μεθορίου.

Το Πακιστάν δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει επισήμως ότι πραγματοποίησε επιχείρηση εντός αφγανικού εδάφους. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του στρατού, στρατηγός Αχμέντ Σαρίφ Τσόντρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Πεσαβάρ ότι «το αφγανικό έδαφος χρησιμοποιείται ως βάση για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Πακιστάν» και πρόσθεσε ότι «θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των Πακιστανών πολιτών».

Φήμες για στοχευμένο πλήγμα στην ηγεσία των Πακιστανών Ταλιμπάν

Κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι οι εκρήξεις στην Καμπούλ μπορεί να σχετίζονταν με απόπειρα στοχοποίησης του ηγέτη των Πακιστανών Ταλιμπάν (TTP), Νουρ Γουάλι Μεχσούντ. Η οργάνωση αντέδρασε δημοσιοποιώντας ένα, μη επαληθευμένο, ηχητικό μήνυμα που φέρεται να ανήκει στον Μεχσούντ, στο οποίο δηλώνει ότι παραμένει ζωντανός.

Ο δημοσιογράφος του BBC στο Αφγανιστάν μετέδωσε ότι στο σημείο όπου ακούστηκαν οι εκρήξεις δεν εντοπίστηκαν ίχνη βομβαρδισμού, ωστόσο παρατηρήθηκε αυξημένη παρουσία δυνάμεων των Ταλιμπάν και κινητά σημεία ελέγχου γύρω από την περιοχή.

Νέο κύμα βίας στο Πακιστάν

Οι εξελίξεις στα σύνορα ακολούθησαν σειρά πολύνεκρων επιθέσεων στο Πακιστάν, για τις οποίες ανέλαβαν την ευθύνη οι Πακιστανοί Ταλιμπάν. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 20 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε επιθέσεις που περιλάμβαναν βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε αστυνομική σχολή και επιθέσεις στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Η περιοχή παραμένει προπύργιο ενόπλων οργανώσεων που έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021, ενώ αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι η βία στις δύο πλευρές των συνόρων μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.