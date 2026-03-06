Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο παραπονιούνται πως δεν τους ενημέρωσαν για τις επιθέσεις του Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενη δυσαρέσκεια από τους συμμάχους της στον Περσικό Κόλπο, οι οποίοι έχουν παραπονεθεί ότι δεν τους δόθηκε επαρκής χρόνος για να προετοιμαστούν για τον καταιγισμό drones και πυραύλων του Ιράν που βομβάρδισαν τις χώρες τους σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αξιωματούχοι από δύο χώρες του Κόλπου δήλωσαν ότι οι κυβερνήσεις τους ήταν απογοητευμένες από τον τρόπο που οι ΗΠΑ διαχειρίστηκαν τον πόλεμο, ιδιαίτερα την αρχική επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Είπαν ότι οι χώρες τους δεν είχαν λάβει προειδοποίηση για την επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ και παραπονέθηκαν ότι οι ΗΠΑ αγνόησαν τις προειδοποιήσεις τους πως ο πόλεμος θα είχε καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι χώρες του Κόλπου ήταν απογοητευμένες και ακόμη και θυμωμένες που ο αμερικανικός στρατός δεν τις υπερασπίστηκε επαρκώς. Υπάρχει, όπως είπε, η πεποίθηση στην περιοχή ότι η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην προστασία του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων, αφήνοντας τις χώρες του Κόλπου να προστατευτούν μόνες τους, ενώ τα αποθέματα αναχαιτιστών της χώρας του «εξαντλούνται γρήγορα».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απάντησε: «Οι ανταποδοτικές βαλλιστικές πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν μειώθηκαν κατά 90% επειδή η Επιχείρηση Epic Fury καταστρέφει την ικανότητά τους να εκτοξεύουν αυτά τα όπλα ή να παράγουν περισσότερα. Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε στενή επαφή με όλους τους περιφερειακούς μας εταίρους, και οι επιθέσεις του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος κατά των γειτόνων του αποδεικνύουν πόσο επιβεβλημένο ήταν ο Πρόεδρος Τραμπ να εξαλείψει αυτήν την απειλή για τη χώρα μας και τους συμμάχους μας.»

«Αυτός είναι ο πόλεμος του Νετανιάχου»

Οι επίσημες αντιδράσεις από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου υπήρξαν συγκρατημένες, αλλά δημόσια πρόσωπα με στενούς δεσμούς με τις κυβερνήσεις τους έχουν εκφραστεί ανοιχτά επικριτικά προς τις ΗΠΑ, υποδηλώνοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έβαλε τον Τραμπ σε έναν άσκοπο πόλεμο.

«Αυτός είναι ο πόλεμος του Νετανιάχου», δήλωσε ο πρίγκιπας Τουρκί αλ-Φαϊσάλ, πρώην επικεφαλής της Σαουδαραβικής υπηρεσίας πληροφοριών, στο CNN την Τετάρτη. «Κάπως έπεισε τον πρόεδρο (Τραμπ) να υποστηρίξει τις απόψεις του.»

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου παραδέχτηκαν αυτή την εβδομάδα σε κλειστές ενημερώσεις προς τους νομοθέτες ότι δυσκολεύονται να σταματήσουν τα κύματα drones που εκτοξεύει το Ιράν, αφήνοντας ορισμένους αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του Κόλπου ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών.

Οι χώρες του Κόλπου έχουν αναδειχθεί σε πολύτιμους στόχους για το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών στρατιωτών, γνωστών επιχειρηματικών και τουριστικών τοποθεσιών και ενεργειακών εγκαταστάσεων, διαταράσσοντας τη ροή του πετρελαίου στον κόσμο..

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει την ασφάλεια στην περιοχή του Κόλπου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διέθεταν ευρείες δυνατότητες σε όλη την περιοχή για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα κύματα των drones που κατευθύνονταν σε περιοχές εκτός των συμβατικών στόχων ή βάσεων εκτός Ιράκ και Συρίας.

Επιθέσεις drones αυτή την εβδομάδα στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσαν περιορισμένη φωτιά στην πρεσβεία στη Ριάντ, ενώ μια άλλη επίθεση στα ΗΑΕ προκάλεσε μικρή φωτιά έξω από το Αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι.

Βοήθεια από την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στη Μέση Ανατολή την Πέμπτη ζήτησαν ακόμη βοήθεια από την Ουκρανία, η οποία έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση των ιρανικών drones Shahed, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε στο Reuters: «Σίγουρα, θα δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα.»

Η απογοήτευση σε ορισμένες χώρες του Κόλπου οφείλεται εν μέρει και στη σχετική επιτυχία του Ισραήλ να καταρρίπτει drones και πυραύλους σε σύγκριση με μερικούς από τους γείτονές τους.

Τα συστήματα αεράμυνας των χωρών του Κόλπου δεν είναι τόσο ισχυρά όσο αυτά του Ισραήλ, αλλά οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φαίνεται να είναι περίεργοι γιατί οι χώρες του Κόλπου δεν επιδιώκουν ακόμη αντεπίθεση εκτοξεύοντας πυραύλους κατά ιρανικών στόχων.

Ο Έλιοτ Άμπραμς, πρώην ειδικός εκπρόσωπος για το Ιράν και τη Βενεζουέλα στο τέλος της πρώτης θητείας Τραμπ, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στον Κόλπο γνώριζαν ότι το Ιράν είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθέσεις.

«Και οι γείτονες το ήξεραν και φοβήθηκαν. Αλλά ποτέ δεν ήταν σαφές ότι το Ιράν θα το έκανε πράγματι, γιατί έχει πολλά να χάσει», είπε ο Άμπραμς. «Αυτές οι επιθέσεις θα αφήσουν μακροπρόθεσμο μίσος, και αν συνεχιστούν, οι Άραβες του Κόλπου μπορεί να αρχίσουν να επιτίθενται στο Ιράν.»

Ο Μάικλ Ράτνεϊ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ότι, ενώ οι χώρες του Κόλπου έχουν συμφέρον να δουν το Ιράν αποδυναμωμένο, έχουν επίσης σοβαρές ανησυχίες για τον συνεχιζόμενο πόλεμο - συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών ζημιών, της αστάθειας και της ανοιχτής διάρκειάς του.

Με πληροφορίες από AP News