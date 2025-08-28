Οι σομελιέ του νερού πιστεύουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το κρασί, αλλά ποιος πληρώνει 19 λίρες για ένα μπουκάλι;

Για τους επισκέπτες του εστιατορίου La Popote στο Τσέσαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου, το νερό αποτελεί μια μοναδική γευστική εμπειρία.

Εκτός από το μενού, επιμελημένο από τον σεφ Τζο Ρόουλινς και τη Γκαέλ Ραντιγκόν, και την εντυπωσιακή λίστα κρασιών με πάνω από 100 ετικέτες, το εστιατόριο συστήνει για πρώτη φορά και λίστα νερού.

Ο σεφ Ρόουλινς παρουσιάζει το νέο μενού στον χώρο της ανακαινισμένης αγροικίας του Μάρτον, ανάμεσα σε Μάντσεστερ και Στόουκ-ον-Τρεντ. Οι λάτρεις του νερού έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε επτά διαφορετικά εμφιαλωμένα νερά, από το τοπικό Crag (£5) έως το μεταλλικό Vidago από τη θρυλική πηγή της Πορτογαλίας (£19).

Για να αιτιολογήσει μια τόσο ιδιαίτερη επιλογή, ο La Popote συνεργάζεται με τον Doran Binder, πιστοποιημένο sommelier νερού και πρωτεργάτη της σχετικής τάσης παγκόσμια. Ο Binder υποστηρίζει ότι το νερό αξίζει να αναδειχθεί ως ξεχωριστή γευστική εμπειρία: «Το νερό είναι ένα υπέροχο πράγμα. Θέλω ο κόσμος να πειραματιστεί και να το απολαύσει όπως ποτέ άλλοτε», δηλώνει ο ίδιος. Παραδέχεται πάντως πως το πρωτότυπο εγχείρημα έχει δεχτεί πολλές φορές αμφισβήτηση: «Όταν γελούν, ειλικρινά το προτιμώ. Αυτό δείχνει πόσο φτωχή είναι η σχέση μας με το νερό», σχολιάζει.

Τι περιλαμβάνει η λίστα με τα νερά

Η λίστα περιλαμβάνει από νερά με μηδενική έως πολύ υψηλή μεταλλικότητα – χαρακτηριστικό που επηρεάζει καθοριστικά τη γεύση. Ο Binder προτείνει συνδυασμούς πιάτων και νερού, παρόμοια όπως γίνεται στα pairings φαγητού-κρασιού. Για παράδειγμα, για ένα πιάτο με καβούρι συνιστά το Lauretana (Ιταλία), ιδιαίτερα απαλό, ώστε να μην καλύπτει τη γεύση του φαγητού. Ονομάζει «super-low» τα νερά με πολύ χαμηλά ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), ενώ τα «σκληρά» νερά, με υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα, θυμίζουν περισσότερο μεταλλικό χαρακτήρα ή ακόμα και θαλασσινό νερό. Η γεωλογία και η διαδρομή του νερού καθορίζουν τη μοναδική του γεύση.

Κάθε νερό σερβίρεται σε ποτήρι κρασιού σε θερμοκρασία δωματίου, για να αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Το ακόμη πιο ιδιαίτερο Vichy Celestins (Γαλλία) με TDS άνω των 3.300, αποκαλείται από τον Binder «το αγαπημένο του νερό στον κόσμο» και προτείνεται για pairing με φαγητά, όπως μοσχάρι.

Η τάση αυτή, που τοποθετεί το νερό ως «γαστρονομικό ποτό» και εναλλακτική πρόταση έναντι του κρασιού ή των αλκοολούχων, κερδίζει έδαφος διεθνώς. Η La Popote ακολουθεί τη στροφή προς περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, προσφέροντας μια νέα διάσταση στο γεύμα, ενώ ανάλογες λίστες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής.

Με πληροφορίες από The Guardian