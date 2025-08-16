Οι πρώτες δηλώσεις Πούτιν μετά την Αλάσκα: Επίκαιρη και χρήσιμη συνάντηση

«Επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη» χαρακτήρισε σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την επίσκεψή του στην Αλάσκα.

Απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, ο Πούτιν είπε επίσης ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Πούτιν πρόσθεσε πως η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.