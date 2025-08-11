Οι πλημμύρες στο Τέξας αποκάλυψαν αποτυπώματα δεινοσαύρων ηλικίας 100 εκατ. ετών

Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή του Τέξας στις αρχές Ιουλίου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 135 ανθρώπων, έφεραν στο φως μια εντυπωσιακή παλαιοντολογική ανακάλυψη στην κομητεία Τράβις.

Εθελοντής που συμμετείχε στις επιχειρήσεις καθαρισμού στο Sandy Creek εντόπισε 15 μεγάλα αποτυπώματα δεινοσαύρων, διασταυρούμενα μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον παλαιοντολόγο Μάθιου Μπράουν από το Πανεπιστήμιο του Τέξας, τα ίχνη ανήκουν σε σαρκοφάγο δεινόσαυρο παρόμοιο με τον Acrocanthosaurus, μήκους περίπου 10,5 μέτρων, και χρονολογούνται στα 110-115 εκατομμύρια χρόνια. Κάθε αποτύπωμα έχει μήκος 45-50 εκατοστά.

Τα ίχνη διατηρήθηκαν σε ασβεστολιθικά στρώματα του σχηματισμού Glen Rose, γνωστού για την πλούσια παλαιοντολογική του κληρονομιά. Οι ισχυρές πλημμύρες ύψωσαν τη στάθμη του Sandy Creek έως και 6 μέτρα, παρασύροντας δέντρα, σπίτια και οχήματα, και αποκαλύπτοντας τα αποτυπώματα κάτω από χώμα και χαλίκι.

Οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με ειδικούς, λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του χώρου, αποτρέποντας τη διέλευση βαρέων μηχανημάτων πάνω από τις «γραμμές πορείας» των δεινοσαύρων. Σύντομα αναμένεται πλήρης χαρτογράφηση και τρισδιάστατη αποτύπωση των ιχνών, ώστε να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε ένα ή περισσότερα ζώα.

Η κομητεία Τράβις απέχει λιγότερο από 200 μίλια από το Dinosaur Valley State Park, έναν από τους σημαντικότερους χώρους δεινοσαυρικών αποτυπωμάτων στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από CNN



