Οι πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου για το 2026 - Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα

Ανακοινώθηκε η λίστα με τις πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου για το 2026, όπως προκύπτει από την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας.

Και ενώ οι σκανδιναβικές χώρες κυριαρχούν εδώ και καιρό στην Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας, το 2026 είχε μια έκπληξη. Για πρώτη φορά στην 14χρονη ιστορία της έκθεσης, μια χώρα της Λατινικής Αμερικής κατάφερε να ανέβει πολύ ψηλά στις θέσεις, καθώς η Κόστα Ρίκα συνέχισε την άνοδό της, μπαίνοντας στην τελικά δεκάδα, από την 23η θέση που ήταν το 2023.

Από την εμπιστοσύνη στις σκανδιναβικές χώρες μέχρι το αίσθημα της κοινότητας στην Κόστα Ρίκα, οι κάτοικοι στη Φινλανδία εξήγησαν στο BBC πώς μοιάζει η καθημερινή ζωή στη χώρα που βρίσκεται στην κορυφή της Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας του 2026.

Τα τελευταία εννέα χρόνια, η Φινλανδία κατατάσσεται στην πρώτη θέση. Η χώρα βαθμολογείται υψηλά για την κοινωνική υποστήριξη και τη χαμηλή διαφθορά, με τους κατοίκους συχνά να επισημαίνουν το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας- συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης- που δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και ευεξίας.

«Μου αρέσει το γεγονός ότι η Φινλανδία είναι ασφαλής και μπορώ να εμπιστευτώ τον μέσο άνθρωπο εδώ», δήλωσε ο Όλι Σάλο, συνιδρυτής της εταιρείας Skimle με έδρα το Ελσίνκι. «Τα παιδιά περπατούν για το σχολείο από την ηλικία των επτά ετών γιατί δεν αισθάνεσαι απειλή όταν περπατάς για το σπίτι και μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον ότι αν δώσει μια υπόσχεση, θα την τηρήσει».

Ενώ η χώρα έχει υψηλούς φόρους, οι κάτοικοι βιώνουν κάτι διαφορετικό. Ο Σάλο το συγκρίνει με την πληρωμή για μια premium συνδρομή λογισμικού. Ενώ μπορεί να κοστίζει περισσότερο, η ποιότητα είναι καλύτερη.

«Η πλειονότητα των πραγματικά σημαντικών πραγμάτων στη ζωή, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι μεταφορές, είναι δημόσιες υπηρεσίες, οπότε γιατί να μην ξοδέψετε λίγο και να αποκτήσετε αυτές υψηλής ποιότητας;» είπε. Θεωρεί επίσης, ότι οι φινλανδικοί χώροι εργασίας είναι πιο φιλικοί από άλλους στον κόσμο, με λιγότερη ιεραρχία.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ παρουσιάζουν σταθερή ή πτωτική πορεία από το 2011 και πλέον κατατάσσονται στην 23η θέση μεταξύ των 147 χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Σημαντική πτώση καταγράφηκε μεταξύ του 2022, όταν βρίσκονταν στη 15η θέση, και του 2025, όταν έπεσαν στην 24η θέση. H Ελλάδα βρίσκεται στην 85η θέση.

Η λίστα με τις 25 πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο:

Φινλανδία Ισλανδία Δανία Κόστα Ρίκα Σουηδία Νορβηγία Ολλανδία Ισραήλ Λουξεμβούργο Ελβετία Νέα Ζηλανδία Μεξικό Ιρλανδία Βέλγιο Αυστραλία Κόσοβο Γερμανία Σλοβενία Αυστρία Τσεχία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Σαουδική Αραβία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Πολωνία Καναδάς

Με πληροφορίες από BBC και Forbes