Οι Pink Floyd άνοιξαν TikTok

Χρήστες του δημοφιλούς TikTok είναι πλέον οι Pink Floyd, δίνοντας τη δυνατότητα στους θαυμαστές τους να δημοσιεύουν βίντεο, χρησιμοποιώντας τραγούδια τους.

Το θρυλικό συγκρότημα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, θα δημοσιεύει και «μοναδικό περιεχόμενο», στον λογαριασμό του.

Πλέον, κάθε χρήστης του TikTok θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τραγούδια από την καριέρα του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των «Money», «Another Brick In The Wall (Part II)», «Comfortably Numb», «Wish You Were Here» και «See Emily Play».

Σήμερα, πάντως, δεν είναι μια τυχαία ημέρα για τους Pink Floyd, καθώς σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην ιστορία τους. Έχουν περάσει ακριβώς 50 χρόνια από τη μέρα που οι Pink Floyd μπήκαν στο στούντιο για να ξεκινήσουν την ηχογράφηση του άλμπουμ τους «The Dark Side Of The Moon», το οποίο κυκλοφόρησε το 1972.

Η είσοδος στο TikTok έρχεται μετά από δημοσιεύματα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ότι οι Pink Floyd βρίσκονται σε συζητήσεις για την πώληση των δικαιωμάτων των τραγουδιών τους για εκατομμύρια. Σύμφωνα με το Bloomberg, το συγκρότημα φέρεται να έχει ξεκινήσει συνομιλίες με αρκετούς πιθανούς αγοραστές.

Όπως ανέφερερε «οι εκπρόσωποι του συγκροτήματος έχουν επικοινωνήσει με πιθανούς αγοραστές» σύμφωνα με πηγές «εξοικειωμένες με το θέμα».

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές, πρόσθεσε ότι «η διαδικασία ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες και είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα».

Με πληροφορίες ΝΜΕ