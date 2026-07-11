Οι Oasis και το Glastonbury οδήγησαν τη Βρετανία σε χρονιά ρεκόρ για τον μουσικό τουρισμό

Η έκθεση του UK Music δείχνει ότι οι εμφανίσεις δημοφιλών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως οι Oasis, η Beyoncé, η Dua Lipa, οι Coldplay, η Lana Del Rey και ο Kendrick Lamar, συνέβαλαν καθοριστικά στο να ταξιδέψουν στη Βρετανία 24,7 εκατομμύρια φίλοι της μουσικής το 2025. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 4,8% σε σχέση με τα 23,5 εκατομμύρια του 2024.

Από το σύνολο των περσινών επισκεπτών, τα 22,6 εκατομμύρια ήταν εγχώριοι τουρίστες, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 3,2% συγκριτικά με τα 21,9 εκατομμύρια του 2024. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν «εκτόξευση» 26,8% στους ξένους τουρίστες, οι οποίοι έφτασαν τα 2,1 εκατομμύρια, έναντι 1,6 εκατομμυρίων το 2024.

Η έλευση εκατομμυρίων επισκεπτών έφερε και τεράστια έσοδα, ιδιαίτερα στα μεγάλα φεστιβάλ και διοργανώσεις. Το 2025, οι δαπάνες των τουριστών σε κορυφαία φεστιβάλ και συναυλίες, όπως το Glastonbury, το Download, το Reading, το Boomtown και το Wireless, σημείωσαν άνοδο 11,3% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας το ιστορικό υψηλό των 13,1 δισ. ευρώ.

Το Glastonbury υποδέχτηκε το 2025 τους The 1975, τον Neil Young, την Olivia Rodrigo και την Charli xcx. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην Ανατολική Αγγλία, όπου οι εμφανίσεις του Ed Sheeran στο στάδιο Portman Road της Ίπσουιτς έδωσαν σημαντική ώθηση στον μουσικό τουρισμό εκτός Λονδίνου και Βορειοδυτικής Αγγλίας.

Η περιοδεία των Oasis εκτίναξε τα νούμερα

Η πολυαναμενόμενη επανένωση των Oasis περιλάμβανε 17 sold-out συναυλίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Oasis Live ’25», το συγκρότημα έδωσε δύο συναυλίες στο Principality Stadium του Κάρντιφ, πέντε στο Heaton Park του Μάντσεστερ, επτά στο στάδιο Wembley του Λονδίνου και τρεις στο Murrayfield Stadium του Εδιμβούργου.

Οι εμφανίσεις των Oasis, σε συνδυασμό με τις μεγάλες συναυλίες καλλιτεχνών όπως ο Sheeran, ο Sam Fender, το νοτιοκορεατικό συγκρότημα Blackpink, καθώς και οι Catfish and The Bottlemen, οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση των εσόδων σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι δαπάνες των τουριστών - φίλων της μουσικής στη Βορειοδυτική Αγγλία αυξήθηκαν κατά 15,6%, φτάνοντας το 1,64 δισ. ευρώ το 2025, από 1,41 δισ. ευρώ το 2024. Στο Λονδίνο, τα αντίστοιχα έσοδα σημείωσαν άλμα 27,4%, αγγίζοντας πέρυσι τα 3,99 δισ. ευρώ, έναντι 3,17 δισ. ευρώ το 2024.

Σε μια έκθεση της τράπεζας Barclays, η οποία είχε δημοσιευθεί πριν από τις περσινές συναυλίες, προβλεπόταν ότι οι θαυμαστές που θα παρακολουθούσαν την περιοδεία επανένωσης των Oasis θα ξόδευαν συνολικά 1,24 δισ. ευρώ.

Με σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους να δίνουν το «παρών» στις 17 sold-out εμφανίσεις του συγκροτήματος στη Βρετανία, υπολογιζόταν ότι κάθε θαυμαστής θα ξόδευε κατά μέσο όρο 899 ευρώ για εισιτήρια, μετακινήσεις, διαμονή, ένδυση και άλλα έξοδα.

Με πληροφορίες από το Euronews

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