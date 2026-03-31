Οι «New York Times» διακόπτουν τη συνεργασία τους με συντάκτη που χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει κριτική βιβλίου

Η εφημερίδα New York Times διέκοψε τη συνεργασία της με έναν ελεύθερο επαγγελματία δημοσιογράφο, αφού ανακάλυψε ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθηθεί στη συγγραφή μιας κριτικής βιβλίου, η οποία περιείχε στοιχεία παρόμοια με μια κριτική του ίδιου βιβλίου που είχε δημοσιεύσει η Guardian.

Το περιστατικό προέκυψε αφού ένας αναγνώστης των New York Times εντόπισε ομοιότητες μεταξύ της κριτικής της εφημερίδας για το βιβλίο Watching Over Her του Jean-Baptiste Andrea, που έγραψε ο συγγραφέας και συντάκτης Άλεξ Πρέστον, και μιας κριτικής για το ίδιο βιβλίο τον Αύγουστο από την Christobel Kent στη βρετανική εφημερίδα «Guardian».

Οι New York Times ξεκίνησαν έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρέστον παραδέχτηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθηθεί στη συγγραφή της κριτικής και δεν εντόπισε τα τμήματα που είχαν αντληθεί από τον Guardian πριν την υποβολή. Σε δήλωσή του στη βρετανική εφημερίδα την Τρίτη, ο Πρέστον είπε ότι ένιωσε «τεράστια ντροπή» και ότι «έκανε σοβαρό λάθος».

Η εφημερίδα ενημέρωσε τον Guardian για την αλληλοεπικάλυψη μέσω email τη Δευτέρα και πρόσθεσε μια σημείωση συντάκτη στην κριτική, αναγνωρίζοντας τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και παραπέμποντας στο άρθρο του Guardian.

Η σημείωση του συντάκτη αναφέρει: «Ένας αναγνώστης πρόσφατα ειδοποίησε τους Times ότι αυτή η κριτική περιείχε γλώσσα και λεπτομέρειες παρόμοιες με μια κριτική του ίδιου βιβλίου που δημοσιεύτηκε στον Guardian. Μιλήσαμε με τον συντάκτη αυτού του κειμένου, ο οποίος μας είπε ότι χρησιμοποίησε ένα εργαλείο AI που ενσωμάτωσε υλικό από την κριτική του Guardian στο προσχέδιό του, το οποίο δεν εντόπισε και δεν αφαίρεσε. Η εξάρτησή του από την τεχνητή νοημοσύνη και η χρήση έργου άλλου συγγραφέα χωρίς αναφορά πηγής αποτελούν σαφή παραβίαση των προτύπων των Times».

Ένας εκπρόσωπος των New York Times είπε στον Guardian ότι ο Άλεξ Πρέστον δεν θα γράψει πλέον για την εφημερίδα. Ο Πρέστον είχε γράψει έξι κριτικές για τους Times μεταξύ 2021 και 2026, αλλά δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε AI για καμία από τις άλλες εργασίες του.

«Έκανα ένα σοβαρό λάθος χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο AI σε ένα προσχέδιο κριτικής που είχα γράψει, και δεν εντόπισα ούτε αφαίρεσα τη γλώσσα που επικάλυπτε άλλη κριτική», δήλωσε ο Πρέστον στον Guardian. «Ντρέπομαι βαθιά για ό,τι συνέβη και λυπάμαι πραγματικά. Ανέλαβα αμέσως την ευθύνη και ζήτησα συγγνώμη στους New York Times, και θέλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη στην Christobel Kent και στον Guardian».

Ο Πρέστον έχει γράψει εκτενώς για τον Observer και το FT, ενώ έχει συνεργαστεί με τον Guardian και το Economist. Είναι συγγραφέας έξι βιβλίων και επικεφαλής συμβουλευτικού τμήματος στην επενδυτική εταιρεία Man Group.

Με πληροφορίες από Guardian



