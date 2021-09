Οι κορυφαίοι CEOs έβγαλαν 351 φορές περισσότερα χρήματα από τον απλό εργαζόμενο το 2020

Το Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής (EPI) εκτιμά ότι οι μισθοί των CEOs έχουν αυξηθεί κατά 1.322% από το 1978, ενώ ο μέσος μισθός των απλών εργαζομένων αυξήθηκε μόλις 18%.

Το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στους διευθύνοντες συμβούλους (CEOs) και τους εργαζόμενους συνέχισε να διευρύνεται και μέσα στο 2020. Συγκεκριμένα, πέρσι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των 350 κορυφαίων επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλαν 24,2 εκατομμύρια δολάρια, κατά μέσο όρο, ποσό που είναι 351 φορές περισσότερο από αυτό που λαμβάνει ο μέσος εργαζόμενος.

Το 2019, μια έκθεση του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών εκτίμησε ότι το 80% των εταιρειών που έχουν μπει στο χρηματιστήριο της Γουόλ Στριτ πληρώνουν τον CEO τους πάνω από 100 φορές περισσότερο από ό,τι πληρώνουν τον μέσο εργαζόμενό τους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα χρειαστούν γύρω στα 100 χρόνια ώστε ο μέσος εργαζόμενος σε μία από αυτές τις εταιρείες να κερδίσει όσα βγάζει ο διευθυντής του μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Πού θα οδηγήσει η ακραία ανισότητα;

Η πρωτοφανής ένταση της ανισότητας έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία παγκοσμίως τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Σε ότι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι οι επόμενες γενιές θα βρίσκονται σε οικονομικά χειρότερη θέση.

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεωριών σχετικά με το τι θα συμβεί εάν η ανισότητα συνεχίσει να επεκτείνεται με τον τρέχοντα ρυθμό, ο οποίος από πολλούς οικονομικούς αναλυτές θεωρείται πλέον εκθετικός.

Σε άρθρο του Politico το 2014 με τίτλο «Οι πιρούνες έρχονται για έμας τους πλουτοκράτες» (The Pitchforks Are Coming... For Us Plutocrats), ο Νικ Χανάουερ, ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και αυτοπροσδιοριζόμενος ως «περήφανος και απροσδιόριστος καπιταλιστής» είχε γράψει πως εκτιμά ότι η ανισότητα αυξάνεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε οι ΗΠΑ εξελίσσονται σε μια «λιγότερο καπιταλιστική και περισσότερο φεουδαρχική κοινωνία».

«Αν οι πολιτικές μας δεν αλλάξουν δραματικά, η μεσαία τάξη θα εξαφανιστεί και θα επιστρέψουμε στη Γαλλία στα τέλη του 18ου αιώνα. Πριν από την επανάσταση», γράφει μεταξύ άλλων ο Χανάουερ.

Με πληροφορίες από CNBC