Οι κοριοί στη Μαλαισία γίνονται «εργαλεία» της Αστυνομίας - Πώς θα λύνουν εγκλήματα

Τους τροπικούς κοριούς αναμένεται να χρησιμοποιούν από εδώ και πέρα οι αρχές της Μαλαισίας για την εξιχνίαση εγκλημάτων ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Νέα μελέτη Πανεπιστημίου της Μαλαισίας (USM) δείχνει ότι τα έντομα μπορούν να διατηρήσουν DNA από ανθρώπινο αίμα έως και 45 ημέρες, αρκετό χρονικό περιθώριο για να συμβάλλουν σε μία έρευνα εγκλήματος.

Στο εργαστήριο της σχολής Βιολογικών Επιστημών στο νησί Πενάνγκ, ο εντομολόγος δρ. Αμπντούλ Χάφιζ Αμπ Ματζίεντ και η ομάδα του μελέτησαν επί πέντε χρόνια το είδος Cimex hemipterus, που είναι και το συχνότερο σε τροπικές περιοχές. Οι κοριοί εκτρέφονται σε ειδικά δοχεία, σε σταθερή θερμοκρασία 23-24 βαθμών Κελσίου, και τρέφονται με μικροσκοπικές ποσότητες ανθρώπινου αίματος.

Μαλαισία: Πώς γίνονται χρήσιμοι οι κοριοί

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι το DNA που αποθηκεύεται στο σώμα, τούς επιτρέπει την ανάκτηση βασικών φαινοτυπικών χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου, δηλαδή φύλου, χρώματος ματιών, μαλλιών και δέρματος, ακόμη και εβδομάδες μετά το τσίμπημα. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports του Nature και αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη εφαρμογή κοριών σε forensics.

Τι κάνει τους κοριούς τόσο χρήσιμους; Σε αντίθεση με τα κουνούπια, δεν πετούν και δεν απομακρύνονται πέρα από περίπου έξι μέτρα από το σημείο που τράφηκαν, κάτι που τους καθιστά πολύ σταθερούς «φορείς» βιολογικού υλικού. Εμφανίζονται ακόμη και σε σκηνικά όπου τα ίχνη αίματος έχουν καθαριστεί, καθώς συχνά κρύβονται σε χαραμάδες κεφαλαριών, στρωμάτων και μαξιλαριών.

Η δρ. Λιμ Λι, μεταδιδακτορική ερευνήτρια που συμμετέχει στο πρόγραμμα, δεν διστάζει να προσφέρει το χέρι της για τα πειράματα, επιμένοντας ότι οι κοριοί «είναι παρεξηγημένα πλάσματα» και δεν μεταδίδουν ασθένειες, αν και τα τσιμπήματά τους προκαλούν έντονο κνησμό.

Οι επιστήμονες πάντως προειδοποιούν: το εργαλείο έχει όρια. Η χρήση τους ως αποδεικτικό υλικό περιορίζεται σε κατά μέγιστο 45 ημέρες, και φυσικά μόνο όταν υπάρχουν κοριοί στον χώρο.

Παρά τους περιορισμούς, η ομάδα του USM πιστεύει ότι η μέθοδος μπορεί να αποτελέσει σημαντική προσθήκη στη σύγχρονη εγκληματολογία.

Με πληροφορίες από AFP News Agency