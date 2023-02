Οι Κinks ζητούν από τον Έλον Μασκ να σταματήσει το Twitter να προειδοποιεί για τις αναρτήσεις τους

Βοήθεια από τον Έλον Μασκ ζήτησε μέλος του συγκροτήματος των The Kinks καθώς στα tweets των μελών της μπάντας μπαίνει επισήμανση που προειδοποιεί τους χρήστες για ευαίσθητο περιεχόμενο.

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960, διάσημο για τις επιτυχίες τους όπως το Waterloo Sunset και το You Really Got Me.



Ο κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος Ντέιβ Ντέιβις, αποφάσισε να απευθύνει έκκληση στον Έλον Μασκ προκειμένου να σταματήσει αυτό, επισημαίνοντας παράλληλα πως το μόνο που κάνουν τα μέλη του συγκροτήματος είναι να προωθούν τη δουλειά τους.



Αρκετοί θαυμαστές των Kinks απάντησαν στο tweet του Ντέιβις, με κάποιους να παραπονιούνται ότι και οι δικές τους αναρτήσεις είχαν επισημανθεί λανθασμένα για ευαίσθητο περιεχόμενο.



Σύμφωνα με την Daily Mail, δεδομένου του ονόματος του συγκροτήματος, το Twitter μπερδεύει το περιεχόμενο του Ντέιβις με σεξουαλικό περιεχόμενο.

«Μπορείτε να κοινοποιήσετε αποκαλυπτικό περιεχόμενο και συναινετικό γυμνό και σεξουαλική συμπεριφορά ενηλίκων στα tweet σας, υπό την προϋπόθεση ότι επισημαίνετε αυτό το υλικό ως ευαίσθητο», αναφέρεται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Twitter.