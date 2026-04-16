Οι Κινέζοι που κάνουν δίαιτα ανταλλάσσουν το λίπος που έχασαν με βόειο κρέας

Σε ένα κοινοτικό κέντρο στην ανατολική Κίνα, ο Σου Φανγκκιάνγκ έβγαλε το σακάκι του και ανέβηκε στη ζυγαριά, ως ένας από τους εκατοντάδες ντόπιους που εγγράφονται σε ένα ασυνήθιστο πρόγραμμα απώλειας βάρους- το «Ανταλλάξτε λίπος με βόειο κρέας».

Οι κανόνες είναι απλοί: για κάθε μισό κιλό που χάνει, ο Σου θα λαμβάνει το ίδιο βάρος σε βοδινό κρέας χωρίς κόκαλα, ή 1,5 κιλά βοδινό κρέας με κόκαλα.

Το πρόγραμμα είναι ένα από τα πολλά που ξεφυτρώνουν σε όλη την Κίνα, με την υποστήριξη των τοπικών αρχών που ανησυχούν για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ποσοστών παχυσαρκίας, τα οποία γίνονται γρήγορα ένα επείγον ζήτημα δημόσιας υγείας.

Οι συμμετέχοντες που είναι ήδη πρόθυμοι να χάσουν βάρος λένε ότι η πρωτοβουλία είναι ένα επιπλέον κίνητρο.

«Ακόμα και χωρίς το βόειο κρέας, ήθελα να χάσω βάρος για την υγεία μου», είπε ο Σου, του οποίου ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) τον κατατάσσει στην κατηγορία του παχύσαρκου.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των ενηλίκων Κινέζων ήταν υπέρβαροι το 2022 και περίπου το 8,3% ήταν παχύσαρκοι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 72,4% των ενηλίκων είναι υπέρβαροι και το 42% είναι παχύσαρκοι.

Ωστόσο, ο αριθμός των παχύσαρκων ατόμων στην Κίνα έχει τριπλασιαστεί μεταξύ του 2004 και του 2018, σύμφωνα με το Κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων Κινέζων ενηλίκων θα μπορούσε να φτάσει το 70,5% έως το 2030, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας (NHC), τα κριτήρια της οποίας για την παχυσαρκία είναι αυστηρότερα από αυτά του ΠΟΥ.

«Αυτή η ευκαιρία ήρθε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, οπότε έκανα αίτηση», είπε ο Σου.

Οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία στην πόλη Ουσί ζυγίστηκαν μία φορά τον Μάρτιο και θα επιστρέψουν τον Ιανουάριο του 2027 για μια δεύτερη και τελική ζύγιση.

Στη συνέχεια, θα ανταμειφθούν με ακριβά κομμάτια κρέατος, αν και η συνολική ποσότητα δωρεάν κρέατος που διατίθεται περιορίζεται στα 10 κιλά.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί από την έναρξη της εκστρατείας στο Ουσί τον Μάρτιο — ενώ χιλιάδες άλλοι απορρίφθηκαν επειδή δεν πληρούσαν τις τοπικές απαιτήσεις διαμονής στην κοινότητα.

Οι ουρές για τη ζύγιση έφταναν έως και δώδεκα άτομα κάθε φορά, τόσο στον τομέα των ανδρών όσο και στον τομέα των γυναικών, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP.

Στην αρχή της ουράς, οι συμμετέχοντες ανέβαιναν σε ζυγαριές που έδειχναν το ύψος, το βάρος και τον ΔΜΣ τους.

Στη συνέχεια, μέλη του προσωπικού μέτραγαν τη μέση τους, καταγράφονταν τα στοιχεία τους σε ένα έντυπο και χρησιμοποιούσαν μια ενθαρρυντική σφραγίδα για να το σημειώσουν και να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες.

Ένας γιατρός που βρισκόταν εκεί παρείχε εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες περιοχές

Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ πολλές από αυτές έχουν διαδοθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν, όσοι θέλουν να αδυνατίσουν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Λίπος για πατάτες» και, αν μειώσουν σημαντικά την περιφέρεια της μέσης τους, μπορούν να αναβαθμιστούν σε κοτόπουλο.

Σε ολόκληρη τη χώρα, η δημοφιλής αλυσίδα σούπερ μάρκετ Yonghui έχει καλέσει τους πελάτες να καταγράψουν την απώλεια βάρους τους σε διάστημα 10 ημερών, ζυγιζόμενοι μέσα στο κατάστημα.

Στη συνέχεια, μπορούν να ανταλλάξουν κάθε 1,5 κιλό που έχασαν με μισό κιλό βοδινό κρέας, καραβίδες ή ακτινίδια.

Όταν το AFP επισκέφθηκε το κοινοτικό κέντρο του Ουσί, πανό στο χώρο ζύγισης προέτρεπαν τους συμμετέχοντες να αδυνατίζουν σταθερά και όχι γρήγορα, και να στοχεύουν στην υγεία παρά στην αδύνατη σιλουέτα.

Οι διοργανωτές ανάρτησαν επίσης προειδοποιήσεις κατά των φαρμάκων απώλειας βάρους, του αυτοπροκαλούμενου εμετού και της ακραίας νηστείας, με γιατρούς να βρίσκονται εκεί για να προσφέρουν καθοδήγηση.

Ο συμμετέχων Σου δήλωσε στο AFP ότι ήθελε να χάσει 20 κιλά.

«Η παχυσαρκία επηρεάζει την ψυχική σου κατάσταση, την απόδοσή σου στην εργασία και τη γενική σου ευεξία», είπε.

«Μερικές φορές, όταν είμαι πιο βαρύς, δεν κοιμάμαι καλά τη νύχτα».

Το 2021, υπήρχαν 402 εκατομμύρια υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενήλικες άνω των 25 ετών στην Κίνα — ο μεγαλύτερος πληθυσμός στον κόσμο, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet.

Μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet το 2021, απέδωσε το πρόβλημα στην ταχεία αστικοποίηση και στη στροφή προς επεξεργασμένα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λίπος, καθώς και στον όλο και πιο καθιστικό τρόπο ζωής.

Με πληροφορίες από AFP