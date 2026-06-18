Οι κάτοικοι της δυτικής Ευρώπης πιστεύουν ότι η εγκληματικότητα αυξάνεται, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Σύμφωνα με μια έρευνα, οι κάτοικοι της δυτικής Ευρώπης πιστεύουν ότι η εγκληματικότητα αυξάνεται στη χώρα τους, παρά τη μακροπρόθεσμη μείωση των συνολικών ποσοστών εγκληματικότητας σε ολόκληρη την περιοχή από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Η δημοσκόπηση της YouGov στη Βρετανία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία έδειξε ότι οι περισσότερες χώρες εμπιστεύονται την εθνική τους αστυνομία, με πρώτη τη Δανία, όπου το 74% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν μεγάλη ή αρκετή εμπιστοσύνη στην εθνική αστυνομία.

Μεταξύ 57% και 64% των ερωτηθέντων στην Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία δήλωσαν επίσης ότι αισθάνονται το ίδιο, αλλά η Βρετανία αποτελεί εξαίρεση: μόνο το 43% δήλωσε ότι έχει μεγάλη ή αρκετή εμπιστοσύνη στην εθνική αστυνομία, σε σύγκριση με το 53% που δήλωσε ότι έχει ελάχιστη εμπιστοσύνη.

Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι της δυτικής Ευρώπης δήλωσαν ότι εμπιστεύονται την αστυνομία τους – συχνά με σημαντικές πλειοψηφίες, που κυμαίνονται από 53% στη Δανία έως 66% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 78% στη Γαλλία και 80% στην Ιταλία – δήλωσαν επίσης ότι θεωρούν ότι η εγκληματικότητα αυξάνεται στις χώρες τους.

Μείωση των βίαιων εγκλημάτων στη Δυτική Ευρώπη

Όταν ρωτήθηκαν αν θεωρούσαν ότι αυξάνονται και τα βίαια εγκλήματα, οι απαντήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες: το 52% των ερωτηθέντων στη Δανία και το 59% στη Βρετανία δήλωσαν ότι θεωρούσαν ότι τα βίαια εγκλήματα είχαν αυξηθεί πολύ ή λίγο, με τα ποσοστά αυτά να ανέρχονται στο 76% στην Ιταλία και στο 77% στη Γαλλία.

Στην πραγματικότητα, παρά τις πρόσφατες αυξήσεις σε ορισμένα βίαια εγκλήματα, που συχνά συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών σε ορισμένες χώρες – ιδίως στη Γαλλία και τη Γερμανία – και τη σημαντική αύξηση της διαδικτυακής απάτης σχεδόν παντού, τα ποσοστά εγκληματικότητας γενικά μειώνονται από το 2000.

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Η Δυτική Ευρώπη είναι σήμερα πολύ πιο ασφαλής από ό,τι ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στη δεκαετία του 1990, με τα ποσοστά δολοφονιών – τα οποία θεωρούνται ο πιο αξιόπιστος δείκτης, καθώς οι ανθρωποκτονίες αναφέρονται σχεδόν πάντα – να σημειώνουν δραματική πτώση από το 2000, σύμφωνα με την Eurostat.

Σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, οι δολοφονίες έχουν μειωθεί κατά 30% έως και πάνω από 50% από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο ετήσιος αριθμός δολοφονιών στην Ιταλία έχει μειωθεί από 1.917 το 1991 σε 327 το 2024, κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Ο ρυθμός δολοφονιών στη Γαλλία, ομοίως, ήταν περίπου 2,3 ανά 100.000 κατοίκους το 1995. Ακόμη και μετά από μια σειρά πρόσφατων μικρών αυξήσεων που ανέβασαν τον ετήσιο αριθμό θυμάτων πάνω από τα 1.000 για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες, ο κατά κεφαλήν ρυθμός παραμένει περίπου 1,4 ανά 100.000.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Γαλλία κατέδειξε γιατί η πτώση των συνολικών ποσοστών εγκληματικότητας παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αόρατη στο κοινό: η αύξηση της βίας που σχετίζεται με τις συμμορίες και τα ναρκωτικά, καθώς και η αυξημένη αναφορά περιστατικών σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας, έχουν καταλάβει τα πρωτοσέλιδα, επισκιάζοντας τη μακροπρόθεσμη γενική μείωση.

Τι αποτελεί πρόβλημα για τους πολίτες

Η έρευνα της YouGov έδειξε ότι στη Γαλλία οι περισσότεροι (44%) πίστευαν ότι η εγκληματικότητα στη χώρα τους ήταν χειρότερη από ό,τι αλλού, σε σύγκριση με μόλις το 27% των Γερμανών και το 11% των Δανών – εκ των οποίων το 37% θεωρούσε ότι η εγκληματικότητα στη Δανία ήταν χαμηλότερη από ό,τι σε άλλες χώρες.

Όταν ρωτήθηκαν για την επικράτηση συγκεκριμένων ειδών εγκλημάτων, οι ερωτηθέντες στη Βρετανία (60%) δήλωσαν ότι θεωρούσαν το Ηνωμένο Βασίλειο μοναδικό ως προς το υψηλό ποσοστό εγκλημάτων με μαχαίρι, σε σύγκριση με το 40% των Γερμανών και το 24%-30% στις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Αντίθετα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (61%) στη Γαλλία θεωρούσε ότι η διακίνηση και η διανομή ναρκωτικών ήταν πιο προβληματικές από ό,τι αλλού, μαζί με τις ταραχές και τη δημόσια αναταραχή (42%, σε σύγκριση με ποσοστά μεταξύ 7% και 21% σε άλλες χώρες).

Οι ερωτηθέντες στην Ισπανία (56%) και την Ιταλία (46%) ήταν ιδιαίτερα πιθανό να δηλώσουν ότι η διαφθορά αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα στις χώρες τους σε σχέση με αλλού, έναντι μόλις 7% στη Δανία, όπου το οικονομικό και χρηματοοικονομικό έγκλημα θεωρήθηκε ως το πιο διαδεδομένο.

Οι Ιταλοί ήταν επίσης οι πιο πιθανό (41%) να πιστεύουν ότι η χώρα τους – όπου δραστηριοποιούνται ομάδες όπως η Καμόρα της Νάπολης και η «Ντράνγκετα» της Καλαβρίας – αντιμετώπιζε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με το οργανωμένο έγκλημα, σε σύγκριση με το 16-32% σε άλλες χώρες. Οι Γερμανοί, από την άλλη πλευρά, θεωρούσαν ότι η διακίνηση ναρκωτικών και η βία των συμμοριών (23-25%) αποτελούσαν μικρότερο πρόβλημα για αυτούς σε σχέση με αλλού.

Με πληροφορίες από Guardian