Οι καταρράκτες του Νιαγάρα σχεδόν πάγωσαν δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο

Οι επισκέπτες των καταρρακτών του Νιαγάρα αυτή την εβδομάδα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν μια μοναδική εμπειρία, καθώς ο παγωμένος καιρός έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι ένα από τα πιο «εμβληματικά» φυσικά θαύματα του κόσμου έχει παγώσει.

Με το χιόνι και το κρύο να επικρατούν στο Οντάριο, οι καταρράκτες του Νιαγάρα έχουν μερικώς παγώσει, δημιουργώντας ένα οριακά ονειρικό σκηνικό για τους επισκέπτες τους.

Το φαινόμενο αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό της παγωμένης επιφάνειας του νερού και της ομίχλης με τον πάγο που σχηματίζεται καθώς το νερό κατρακυλά στους καταρράκτες.

«Αυτό δημιουργεί μεγάλες συσσωρεύσεις πάγου γύρω από τους καταρράκτες, μερικές φορές πάνω από 12 μέτρα πάχους, και εντυπωσιακούς σταλακτίτες στις άκρες, ενώ το νερό συνεχίζει να ρέει κάτω από την παγωμένη επιφάνεια», αναφέρει σε δελτίο τύπου η Niagara Parks.

Το φαινόμενο αυτό είναι σπάνιο και συνήθως εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν συνεχόμενες μέρες με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Ωστόσο, το να παγώσουν πλήρως οι καταρράκτες είναι ακόμη πιο σπάνιο. Αυτό συνέβη το 1848, όταν ένας παγώμενος όγκος νερού σταμάτησε πλήρως τη ροή για 30 ώρες.

Με πληροφορίες από globalnews.ca