Οι Ιταλοί εγκαταλείπουν τις οργανωμένες παραλίες λόγω ακρίβειας: Από 30 έως 90 ευρώ η ομπρέλα

Οι Ιταλοί φαίνεται να απομακρύνονται φέτος από τις ιδιωτικές παραλίες, εν μέσω αυξανόμενης δυσαρέσκειας για τις υψηλές τιμές που επιβάλλουν οι ιδιοκτήτες παραθαλάσσιων θερέτρων.

Η ενοικίαση καμπινών και ομπρελών, συνήθως στην ίδια τοποθεσία κάθε καλοκαίρι, αποτελεί διαχρονική συνήθεια στην ιταλική κουλτούρα των διακοπών. Ωστόσο, η φετινή σεζόν ξεκίνησε με αισθητή πτώση στον αριθμό των παραθεριστών, καθώς τα ιδιωτικά θέρετρα στις δύο μεγάλες ακτογραμμές της χώρας κατέγραψαν μείωση επισκεπτών κατά 15% έως 25% τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα οι παραλίες κοντά σε μεγάλες πόλεις, όπως η Ρώμη, εξακολουθούν να είναι πολυσύχναστες. Όσοι τις επισκέπτονται, ωστόσο, ξοδεύουν λιγότερα σε φαγητό και ποτό.

Φωτογραφία: Unsplash

Ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος της Assobalneari Italia, απέδωσε την πτώση στο υψηλό κόστος ζωής και στη μείωση της αγοραστικής δύναμης. «Ακόμα και με δύο μισθούς, πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Είναι φυσικό τα πρώτα έξοδα που περικόπτονται να είναι αυτά για αναψυχή, ψυχαγωγία και διακοπές», δήλωσε στο πρακτορείο Ansa.

Η μείωση της προσέλευσης συμπίπτει και με τις αυξήσεις τιμών στα ιδιωτικά θέρετρα, καθώς και με την κριτική για την περιορισμένη πρόσβαση σε ελεύθερες παραλίες. Σύμφωνα με την καταναλωτική οργάνωση Altroconsumo, η ενοικίαση ξαπλώστρας κοστίζει κατά μέσο όρο 17% περισσότερο σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια. Στο Λάτσιο, η ενοικίαση για δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα ξεκινά από 30 ευρώ την ημέρα, ενώ σε δημοφιλή θέρετρα, όπως η Καλλίπολη στην Απουλία, το κόστος αγγίζει τα 90 ευρώ.

Φωτογραφία: Unsplash

Ο ηθοποιός Αλεσάντρο Γκάσμαν άναψε φωτιές στη δημόσια συζήτηση, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφία άδειας παραλίας και σχολιάζοντας: «Ίσως οι υπερβολικές τιμές και η οικονομική κατάσταση ωθούν τους Ιταλούς στις ελεύθερες παραλίες. Χαμηλώστε τις τιμές και ίσως η σεζόν βελτιωθεί».

Από την πλευρά του, ο Μαουρίτσιο Ρουστινιόλι, πρόεδρος της FIBA (Ιταλική Ομοσπονδία Παραθαλάσσιων Θερέτρων), υποστήριξε ότι οι αυξήσεις είναι μικρές και ότι οι επισκέπτες επωφελούνται από παροχές όπως ασφάλεια και ναυαγοσώστες.

Φωτογραφία: Unsplash

Η ένωση καταναλωτών Codacons κατηγόρησε τους ιδιοκτήτες παραλιών για «κροκοδείλια δάκρυα», υποστηρίζοντας ότι οι τιμές καθιστούν την επίσκεψη σε ιδιωτικά θέρετρα πολυτέλεια.

Την ίδια στιγμή, ορεινές περιοχές -και ιδιαίτερα οι Δολομίτες- καταγράφουν άνοδο επισκεπτών, με ορισμένες να ανησυχούν για υπερτουρισμό. Όλο και περισσότεροι Ιταλοί επιλέγουν τις διακοπές στο βουνό, εν μέρει για να αποφύγουν τα ολοένα και πιο ζεστά καλοκαίρια, αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Messaggero.

Φωτογραφία: Unsplash

Με πληροφορίες από Guardian