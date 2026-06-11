Οι Ισραηλινοί γυρίζουν την πλάτη στον Νετανιάχου μετά από σχεδόν τρία χρόνια πολέμου

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ παραμένει σε τροχιά νίκης, ολοένα και περισσότεροι Ισραηλινοί εμφανίζονται απογοητευμένοι από την πορεία και τα αποτελέσματα του πολέμου.

Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε για τον τερματισμό της τελευταίας στρατιωτικής αναμέτρησης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά και προειδοποίησε πως οποιαδήποτε νέα επίθεση θα απαντηθεί με «συντριπτική ισχύ».

Ωστόσο, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινωνίας δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Agam Labs του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, τα τρία συναισθήματα που καταγράφονται συχνότερα μεταξύ των Ισραηλινών μετά την εκεχειρία είναι η «απόγνωση», η «σύγχυση» και η «οργή».

«Δεν έχουμε καταγράψει τόσο υψηλά επίπεδα απαισιοδοξίας από τις ημέρες που ακολούθησαν την 7η Οκτωβρίου», δήλωσε ο ερευνητής Νιμρόντ Νιρ στους Financial Times. «Το επίπεδο της απογοήτευσης είναι ακραίο».

Η δυσαρέσκεια αυτή έρχεται παρά το γεγονός ότι τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια το Ισραήλ έχει καταφέρει να πλήξει σοβαρά αντιπάλους του σε πολλά μέτωπα, από τη Γάζα και τον Λίβανο μέχρι την Υεμένη και το Ιράν.

Για πολλούς πολίτες, όμως, η εικόνα παραμένει αντιφατική: η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά οι βασικοί στόχοι που είχε θέσει η κυβέρνηση μοιάζουν ακόμη μακρινοί.

Η «ολοκληρωτική νίκη» που δεν ήρθε ποτέ

Από την έναρξη του πολέμου μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τη σύγκρουση ως έναν «πόλεμο λύτρωσης», υποσχόμενος ότι το Ισραήλ θα εξουδετερώσει οριστικά τις απειλές που αντιμετωπίζει.

Facebook Twitter Βομβαρδισμοί στο Τελ Αβίβ τον Ιούνιο του 2025 / Φωτ.: EPA, αρχείου

Στην πράξη, όμως, πολλοί Ισραηλινοί θεωρούν ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη.

Παρά τα ισχυρά πλήγματα που έχουν δεχθεί οι αντίπαλοι του Ισραήλ, η Χαμάς εξακολουθεί να διατηρεί παρουσία σε τμήματα της Γάζας, η Χεζμπολάχ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις με drones εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ, ενώ το καθεστώς του Ιράν παραμένει στην εξουσία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών υποστήριξε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με καχυποψία την εκεχειρία. Παρ' όλα αυτά, πολλοί εκφράζουν απογοήτευση επειδή θεωρούν ότι το τέλος των συγκρούσεων επιβλήθηκε από την Ουάσιγκτον πριν επιτευχθούν οι στόχοι που είχαν τεθεί.

Η δυσπιστία απέναντι στην εκεχειρία αποτυπώνεται και σε άλλη έρευνα του Israel Democracy Institute, σύμφωνα με την οποία μόλις το 34,5% των Ισραηλινών θεωρεί ότι ο τερματισμός του πολέμου σε αυτή τη φάση εξυπηρετεί τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας.

Το αίσθημα αυτό ενισχύεται από το ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος του πολέμου.

Σχεδόν 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάς το 2023, ενώ τα επόμενα χρόνια οι συνεχείς πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις υποχρέωσαν εκατομμύρια πολίτες να ζουν με τον φόβο των σειρήνων και των καταφυγίων.

Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες έφεδροι κλήθηκαν επανειλημμένα να υπηρετήσουν, επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους και σχολεία έκλεισαν κατά περιόδους λόγω των συγκρούσεων.

Για πολλούς Ισραηλινούς, το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η χώρα υπερίσχυσε στρατιωτικά, αλλά αν οι θυσίες των τελευταίων ετών οδήγησαν σε μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα.

Η πίεση στον Νετανιάχου ενόψει εκλογών

Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια δημιουργεί νέους πονοκεφάλους για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες.

Facebook Twitter Βομβαρδισμοί στο Τελ Αβίβ τον Ιούνιο του 2025 / Φωτ.: EPA, αρχείου

Το πρόβλημα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό είναι ότι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενες πιέσεις. Από τη μία πλευρά, ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της δεξιάς και της ακροδεξιάς επιθυμεί τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο σημαντικότερος διεθνής σύμμαχός του, έχει πιέσει επανειλημμένα για αποκλιμάκωση και συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός.

Η αντίφαση αυτή δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την αντιπολίτευση.

Πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου τον κατηγορούν ότι έχει επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να καθορίζει τα όρια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ έκανε λόγο για απώλεια ελέγχου της ισραηλινής κυριαρχίας, ενώ ο πρώην υπουργός Άμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν τον χαρακτήρισε «μαριονέτα του Τραμπ».

Τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων αποτυπώνουν το δύσκολο πολιτικό περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνα του Israel Democracy Institute, περισσότεροι από έξι στους δέκα Ισραηλινούς θεωρούν ότι ο Νετανιάχου δεν θα πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η φθορά δεν προέρχεται τόσο από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του, όσο από ψηφοφόρους που είχαν στηρίξει το κυβερνητικό στρατόπεδο στο παρελθόν αλλά απομακρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από Financial Times