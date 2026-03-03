Χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στον Λίβανο: Εντολή να «καταλάβουν επιπλέον θέσεις»

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν λάβει εντολή να «προχωρήσουν και να καταλάβουν επιπλέον θέσεις στον Λίβανο», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του Ισραέλ Κατζ έρχονται μετά την ανακοίνωση των IDF ότι οι στρατιώτες «επιχειρούν στο νότιο Λίβανο».

Σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση, οι δυνάμεις έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής τακτικής» και αυτό δεν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο.

Tην είδηση, ότι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού επιχειρούν από το πρωί της Τρίτης στον νότιο Λίβανο, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Χ ο IDF. «Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ επέλεξε να συμμετάσχει στην εκστρατεία και να ενεργήσει εκ μέρους του Ιράν, και θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών της. Ο IDF δεν θα επιτρέψει να προκληθεί βλάβη στους πολίτες του Ισραήλ και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους προστατεύσει».