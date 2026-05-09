Οι «ισχυροί» του κόσμου καταθέτουν αγωγές κατά των ΜΜΕ πριν ακόμη δημοσιευτούν τα ρεπορτάζ

Ισχυρά πρόσωπα μηνύουν ολοένα και περισσότερο μέσα ενημέρωσης πριν καν αυτά δημοσιεύσουν ένα άρθρο, δήλωσε η αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal.

Η Emma Tucker, της οποίας η εφημερίδα έχει μηνυθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ για την κάλυψη της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε ότι η ίδια η πράξη της δημοσιογραφικής έρευνας απειλείται πλέον από τη χρήση νομικών τακτικών εκφοβισμού (lawfare).

Είπε ότι η τακτική της κατάθεσης αγωγών κατά εφημερίδων πριν ακόμη δημοσιευτεί ένα ρεπορτάζ έχει γίνει πλέον καθιερωμένη στρατηγική δημοσίων σχέσεων των ισχυρών, μέσα σε ένα κλίμα αυξανόμενης δυσπιστίας προς τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για εμάς τώρα δεν είναι τόσο αυτό που συμβαίνει μετά», δήλωσε η Tucker στο συνέδριο δημοσιογραφίας Truth Tellers. «Είναι αυτό που συμβαίνει πριν καν δημοσιεύσεις. Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς. Όλο και πιο συχνά συμβαίνει ότι πριν καν φτάσεις στη δημοσίευση, πέφτουν πάνω σου αγωγές - μια ολόκληρη καταιγίδα από νομικές επιστολές. Άνθρωποι με μεγάλα οικονομικά μέσα το χρησιμοποιούν ως στρατηγική δημοσίων σχέσεων, γιατί στη συνέχεια άλλοι δημοσιογράφοι γράφουν "δείτε, ο τάδε μηνύει τη Wall Street Journal για ένα ρεπορτάζ που ετοιμάζει"», εξήγησε η ίδια.

Πρόσθεσε: «Η ιστορία με τον Τραμπ [σχετικά με την υποτιθέμενη επιστολή προς τον Έπσταϊν] έδειξε πόσο δύσκολες και δαπανηρές είναι αυτές οι υποθέσεις. Αλλά τουλάχιστον η αγωγή για δυσφήμηση ήρθε αφού δημοσιεύσαμε. Σήμερα, όλο και πιο συχνά δεχόμαστε νομικές προκλήσεις πριν καν φτάσουμε στη δημοσίευση».

Η Tucker μιλούσε σε πάνελ για την αυξανόμενη πίεση στη δημοσιογραφική έρευνα, που επηρεάζει τόσο αυταρχικά όσο και δημοκρατικά καθεστώτα.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου, που καταρτίζεται από την οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF), κατέταξε για πρώτη φορά πάνω από το ήμισυ του συνόλου των χωρών στις κατηγορίες «δύσκολη» ή «πολύ σοβαρή» όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου.

Από την έρευνα προέκυψε ότι, ενώ το 2002 το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε σε χώρα όπου η ελευθερία του Τύπου είχε χαρακτηριστεί ως «καλή», το ποσοστό αυτό έχει πλέον μειωθεί σε λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ο Πάτρικ Ράντεν Κίφ, ερευνητικός δημοσιογράφος, δήλωσε στο συνέδριο ότι επικρατεί πλέον ένταση όσον αφορά την κάλυψη των ειδήσεων σχετικά με τον Λευκό Οίκο του Τραμπ.

Είπε ότι η κυβέρνηση αμφισβητεί την αντικειμενική αλήθεια, αλλά παράλληλα αποτελεί και «καλό προϊόν για τα μέσα ενημέρωσης».

Αναφέρθηκε στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο χαρακτήρισε «κάπως παρωδία», καθώς οι δημοσιογράφοι το επικρίνουν αλλά εξακολουθούν να παρίστανται. «Ο Τραμπ έχει σε ορισμένα επίπεδα υπάρξει πολύ καλός για τις επιχειρήσεις», είπε.

«Από τη μία θέλεις να λογοδοτεί η εξουσία και από την άλλη αυτό είναι το πιο διασκεδαστικό σόου στον κόσμο… Δεν ξέρω αν υπάρχει οργανισμός ειδήσεων που έχει βρει πώς να ισορροπήσει αυτή τη λεπτή γραμμή».

Η αρχισυντάκτρια του Guardian, Kath Viner, είπε ότι η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης και η πολιτική εχθρότητα προς τη δημοσιογραφία κάνουν «την πραγματικότητα να φαίνεται ψεύτικη».

Είπε: «Αυτό δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις για τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ευκαιρίες, γιατί αν παραμείνουμε πιστοί στην αλήθεια και δεν πέσουμε στην παγίδα του περιεχομένου-σκουπίδι της AI, τότε μπορούμε να ξεχωρίσουμε και να δείξουμε την αξία μας».

