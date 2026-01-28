Οι ΗΠΑ «ζυγίζουν» πλήγμα στο Ιράν: Ποιοι είναι οι πιθανοί στόχοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη και, ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ ενισχύουν με σταθερό ρυθμό τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή. Κατά την ανάλυση του BBC, οι κινήσεις αυτές παραπέμπουν σε προετοιμασία για νέα επιχείρηση, με την Ουάσιγκτον να θωρακίζει βάσεις και συμμάχους απέναντι σε πιθανή ιρανική απάντηση.

Στις αρχές του μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε μήνυμα προς Ιρανούς διαδηλωτές ότι «έρχεται βοήθεια». Από τότε, σύμφωνα με στοιχεία ανοιχτών πηγών, καταγράφεται σταδιακή συγκέντρωση πρόσθετων αεροπορικών και ναυτικών μέσων στην περιοχή. Ο Τραμπ επανήλθε με νέα ανάρτηση, προειδοποιώντας ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε περιορισμούς του πυρηνικού του προγράμματος, «η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη». Μίλησε ακόμη για «τεράστια αρμάδα» που κινείται προς την περιοχή και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να δράσουν «με ταχύτητα και βία» αν το κρίνουν αναγκαίο, προσθέτοντας ότι ο χρόνος για διαπραγμάτευση «τελειώνει».

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη ισχυρό αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή, με έως και 50.000 στρατιωτικό προσωπικό. Περίπου 10.000 βρίσκονται στη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, ενώ αμερικανικές εγκαταστάσεις υπάρχουν και σε Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν και Μπαχρέιν. Τις τελευταίες εβδομάδες, ομάδες που παρακολουθούν δεδομένα πτήσεων και δορυφορικές εικόνες έχουν εντοπίσει νέες αφίξεις μαχητικών, ιπτάμενων τάνκερ και μεταγωγικών αεροσκαφών.

Στη βάση Αλ Ουντέιντ, δορυφορικές εικόνες δείχνουν νέες κατασκευές στην περιφέρεια του συγκροτήματος. Μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις πέρυσι, η Τεχεράνη είχε απαντήσει με εκτόξευση πυραύλων προς τη συγκεκριμένη βάση. Τώρα, ειδικοί που εξέτασαν τις εικόνες εκτιμούν ότι εγκαθίστανται πρόσθετες αντιαεροπορικές δυνατότητες. Παράλληλα, καταγράφηκαν πτήσεις κατασκοπευτικών αεροσκαφών και drones κοντά στον ιρανικό εναέριο χώρο, μέσα από δημόσια διαθέσιμες πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων.

Φωτ: BBC

Ιράν: Οι κινήσεις συμμάχων των ΗΠΑ προμηνύουν τα Αμερικανικά σχέδια

Η εικόνα συμπληρώνεται και από κινήσεις συμμάχων. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι έστειλε μοίρα μαχητικών Typhoon στην περιοχή «για ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας». Την ίδια ώρα, η αμερικανική πολεμική αεροπορία γνωστοποίησε μεγάλη άσκηση με την ονομασία Operation Agile Spartan, με στόχο να δείξει ικανότητα ταχείας ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης αεροπορικής ισχύος σε όλη την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Κρίσιμο στοιχείο είναι και η μετακίνηση μιας ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου, δηλαδή ενός αεροπλανοφόρου μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν και του παρέχουν προστασία και δυνατότητα πλήγματος. Το USS Abraham Lincoln, που βρισκόταν στον Ινδοειρηνικό, έλαβε εντολή να αλλάξει πορεία προς τον Περσικό Κόλπο. Το πλοίο δεν αναμεταδίδει δημόσια τη θέση του, όμως στοιχεία από καταγραφές πτήσεων έδειξαν αεροσκάφος Osprey, τύπο μεταφορικού που χρησιμοποιείται για μετακινήσεις προσωπικού και υλικών, να προσγειώνεται στο Ομάν μετά από απογείωση από σημείο ανοιχτά του Κόλπου. Αυτό έχει ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι το αεροπλανοφόρο επιχειρεί σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Ομάν.

Μια τέτοια δύναμη διαθέτει αεροπορική πτέρυγα περίπου 70 αεροσκαφών και, στην περίπτωση του Abraham Lincoln, περιλαμβάνει και μαχητικά F35. Το αεροπλανοφόρο συνοδεύεται από πολεμικά πλοία επιφανείας, όπως αντιτορπιλικά με πυραύλους Tomahawk, και συνήθως από υποβρύχιο με αντίστοιχες δυνατότητες. Στην περιοχή βρίσκονται ήδη και δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln / Φωτ: EPA, αρχείου

Με αυτή τη διάταξη δυνάμεων, ανάλυση που μεταφέρει το BBC παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πλήξουν στόχους σχεδόν σε όλη την επικράτεια του Ιράν. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες εγκαταστάσεις που είναι ιδιαίτερα βαθιά θαμμένες και θα απαιτούσαν χρήση βομβαρδιστικών B2. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη επιχείρηση, την Midnight Hammer τον περασμένο Ιούνιο, χρησιμοποιήθηκαν B2 και βόμβες ακριβείας σχεδιασμένες να διαπερνούν οχυρωμένες υποδομές.

Ιράν: Οι πιθανοί στόχοι μίας επίθεσης των ΗΠΑ

Ως προς το τι θα μπορούσε να στοχοποιηθεί, η ίδια ανάλυση περιγράφει τρεις βασικές κατευθύνσεις.

Πρώτη κατηγορία στόχων είναι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Στο κάδρο μπαίνουν βαλλιστικοί πύραυλοι και παράκτιες πυραυλικές συστοιχίες, δηλαδή εκτοξευτές στις ακτές που μπορούν να στοχεύσουν πλοία στον Περσικό Κόλπο. Η λογική μιας τέτοιας επιλογής θα ήταν να μειωθούν οι δυνατότητες για ιρανικά αντίποινα, την ώρα που η Τεχεράνη διατηρεί αποθέματα πυραύλων μικρού βεληνεκούς και drones μεγαλύτερης εμβέλειας, κάτι που προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Δεύτερη επιλογή θα ήταν πλήγματα σε κέντρα στρατιωτικής ισχύος του καθεστώτος. Εδώ η ανάλυση αναφέρεται στους Φρουρούς της Επανάστασης και, ενδεχομένως, σε δυνάμεις ή δομές που συνδέονται με την καταστολή των διαδηλώσεων. Πρόκειται για σενάριο που μετατοπίζει το βάρος από καθαρά στρατιωτικούς στόχους σε σημεία που συνδέονται άμεσα με τον μηχανισμό εξουσίας.

Τρίτη και πιο ριψοκίνδυνη εκδοχή είναι η στοχοποίηση υψηλόβαθμων προσώπων, με στόχο να πληγεί η ηγεσία. Η εκτίμηση είναι ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απλό και μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο, ενώ το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο. Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ είχε στοχεύσει ανώτερα στελέχη του Ιράν στη διάρκεια πολέμου 12 ημερών πέρυσι, όμως από τότε εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί τα μέτρα προστασίας των ανώτατων αξιωματούχων.

Με πληροφορίες από BBC