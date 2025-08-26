Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να παράσχουν υποστήριξη στον τομέα πληροφοριών και εποπτεία πεδίου σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, καθώς και να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας για τη χώρα, σύμφωνα με ευρωπαϊκούς και ουκρανικούς αξιωματούχους.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Αμερική θα συμμετάσχει στον συντονισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, κάτι που η Κίεβο απαιτεί για να αποτρέψει μελλοντική ρωσική επίθεση μετά από οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν ενημερώσει τους Ευρωπαίους συνομιλητές ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνεισφέρει “στρατηγικούς πόρους” όπως πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση (ISR), μέσα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και αεράμυνα, ώστε να διευκολύνει κάθε ευρωπαϊκή ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία.

Μια λεγόμενη «συμμαχία των πρόθυμων», υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, έχει υποσχεθεί να προστατεύσει την Ουκρανία μετά τον πόλεμο από μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι όμως παραδέχονται ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη δυνάμεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ για εποπτεία και προστασία των ευρωπαϊκών στρατευμάτων.

Η Ουάσινγκτον ήδη προμηθεύει την Ουκρανία με αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, αλλά η μετεμφυλιακή υποστήριξη θα περιλαμβάνει αμερικανικά αεροσκάφη, υποδομή και ραντάρ εδάφους, υποστηρίζοντας μια ευρωπαϊκή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και ασπίδα αεράμυνας.

Με οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης, οι ανώτερες ικανότητες πληροφοριών, επιτήρησης και διοίκησης των ΗΠΑ θα επιτρέψουν δορυφορική παρακολούθηση της εκεχειρίας και αποτελεσματικό συντονισμό των δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Το σχέδιο της Ευρώπης προβλέπει μια αποστρατικοποιημένη ζώνη, πιθανώς φυλασσόμενη από ειρηνευτικές δυνάμεις τρίτης χώρας, ενώ πιο βαθιά στο έδαφος ουκρανικά στρατεύματα, εξοπλισμένα και εκπαιδευμένα από στρατούς του ΝΑΤΟ, θα παρέχουν ενισχυμένη ασφάλεια. Οι ΗΠΑ θα υποστηρίζουν αυτή τη δύναμη από πίσω, προσφέροντας επιτήρηση και μέσα ελέγχου.Ωστόσο, παρά την πιθανή στήριξη των ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι πολίτες και πολιτικοί παραμένουν ανήσυχοι για ενδεχόμενη ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η πίεση του Τραμπ για ειρήνη έχει φέρει περιορισμένα αποτελέσματα. Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει πρόταση για συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος θέτει ακραίες απαιτήσεις, όπως τον έλεγχο εδαφών, που η Ουκρανία θεωρεί μη αποδεκτές.

Η Ουκρανία συνεχίζει να συνεργάζεται με την «συμμαχία των πρόθυμων» για να καθοριστεί η στρατιωτική διάσταση των εγγυήσεων ασφαλείας και να επιταχυνθεί η προετοιμασία για πιθανές μελλοντικές απειλές.

Με πληροφορίες από Finncial Times