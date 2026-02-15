Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν πλήγματα στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνάντησή τους στο Μαρ α Λάγκο τον Δεκέμβριο, ότι θα στηρίξει ισραηλινά πλήγματα κατά του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Την πληροφορία μεταδίδει το CBS News, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο στον αμερικανικό στρατό και στην κοινότητα πληροφοριών για το ενδεχόμενο στήριξης ενός νέου κύκλου ισραηλινών επιχειρήσεων. Η έμφαση δεν είναι στο αν το Ισραήλ μπορεί να δράσει, αλλά στο πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι ΗΠΑ, με σενάρια που περιλαμβάνουν εναέριο ανεφοδιασμό ισραηλινών αεροσκαφών και την παροχή αδειών υπερπτήσης από χώρες κατά μήκος της πιθανής διαδρομής.

Το θέμα της υπερπτήσης εμφανίζεται ως ένα από τα πιο περίπλοκα. Ιορδανία, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν επιτρέπουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για πλήγματα κατά του Ιράν ή για ιρανικά πλήγματα εναντίον άλλων χωρών, κάτι που περιορίζει τις επιλογές για μια επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας.

Οι συζητήσεις αυτές εξελίσσονται παράλληλα με ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Ένα δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τα συνοδευτικά του πλοία, ώστε να βρεθεί σε επιχειρησιακή απόσταση από το Ιράν.

Όλα αυτά εκτυλίσσονται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Νετανιάχου παραμένει δημόσια επιφυλακτικός απέναντι στη διπλωματία με το Ιράν και ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον την περασμένη Τετάρτη για συνομιλίες με τον Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει ότι μια συμφωνία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα πυρηνικά, αλλά να περιλαμβάνει και περιορισμούς στο βαλλιστικό οπλοστάσιο, καθώς και στη χρηματοδότηση συμμάχων του Ιράν στην περιοχή.

Από την πλευρά του Ιράν, αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να δεχθούν περιορισμούς σε μέρος του εμπλουτισμού ουρανίου, με αντάλλαγμα ελάφρυνση των οικονομικών κυρώσεων. Ωστόσο δεν είναι σαφές τι ακριβώς θα περιλάμβανε μια τέτοια φόρμουλα και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει γραπτή συμφωνία.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να προχωρήσουν σε δεύτερο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη την Τρίτη, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί κλιμάκωση. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η αντιπροσωπεία του μεταβαίνουν στη Γενεύη για έμμεσες συνομιλίες, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί και από διεθνή πρακτορεία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Κυριακή ότι προτιμάται η διπλωματική οδός και επιβεβαίωσε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ ταξιδεύουν για σημαντικές συναντήσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Ο Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, παρουσίασε την ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας ως προληπτικό μέτρο σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στρατιωτική πίεση λειτουργεί ως μοχλός στις συνομιλίες.

Με πληροφορίες από CBS News