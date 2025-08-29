Οι ΗΠΑ θα εμποδίσουν Παλαιστίνιους αξιωματούχους να παραστούν σε συνεδρίαση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα αρνηθούν ή θα ανακαλέσουν βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα για να παραστούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τους κατηγόρησε ότι υπονομεύουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες και ότι επιδιώκουν «τη μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους».

Η απόφαση θεωρείται ασυνήθιστη – οι ΗΠΑ, ως χώρα υποδοχής, αναμένεται να διευκολύνουν τα ταξίδια αξιωματούχων από όλες τις χώρες που θέλουν να επισκεφθούν την έδρα του ΟΗΕ.

Η απαγόρευση έρχεται τη στιγμή που η Γαλλία ηγείται διεθνούς πρωτοβουλίας για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση.

Τι απαντά η Παλαιστινιακή Αρχή

Η Παλαιστινιακή Αρχή καλεί την Ουάσινγκτον να "ανακαλέσει την απόφασή της".

"Η παλαιστινιακή προεδρία εξέφρασε τη βαθιά λύπη και έκπληξή της για (αυτήν) την απόφαση (η οποία) αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο", αναφέρει ανακοίνωση που αναπαρήγαγε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, υπενθυμίζοντας ότι η Παλαιστίνη είναι μέλος παρατηρητής του ΟΗΕ.

"Η προεδρία ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της να μην χορηγήσει βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία (που πρόκειται) να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να παραστεί στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης" η οποία έχει προγραμματιστεί τον Σεπτέμβριο, προστίθεται στο κείμενο.

Επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής είναι ο Μαχμούντ Αμπάς. Ο Αμπάς ηγείται επίσης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) – του οργανισμού που εκπροσωπεί τους Παλαιστίνιους σε διεθνή φόρουμ. Η PLO έχει καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ από το 1974. Μπορεί να συμμετέχει σε συνεδριάσεις αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου σε ψηφίσματα.

Στην ανακοίνωσή του την Παρασκευή, ο Ρούμπιο είπε: «Πριν η PLO και η ΠΑ θεωρηθούν εταίροι για την ειρήνη, πρέπει να αποκηρύξουν σταθερά την τρομοκρατία – συμπεριλαμβανομένης της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου – και να σταματήσουν την υποκίνηση στην τρομοκρατία μέσω της εκπαίδευσης, όπως απαιτεί ο αμερικανικός νόμος και όπως έχει υποσχεθεί η PLO».

Πρόσθεσε επίσης ότι πρέπει να τερματίσουν τις προσπάθειες να παρακάμψουν τις διαπραγματεύσεις μέσω νομικών υποθέσεων κατά του Ισραήλ σε διεθνή δικαστήρια.

Ο Ρούμπιο διευκρίνισε ότι οι Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι στην αποστολή τους στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μπορούν να παραστούν στις συνεδριάσεις σύμφωνα με τη Συμφωνία για την Έδρα του ΟΗΕ – το έγγραφο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ΟΗΕ στις ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές, ωστόσο, αν η απόφαση των ΗΠΑ να αρνηθούν ή να ανακαλέσουν βίζες συνάδει με το έγγραφο αυτό, το οποίο αναφέρει ότι η παρουσία ξένων αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη δεν πρέπει να εμποδίζεται από τις ΗΠΑ «ανεξαρτήτως των σχέσεων» μεταξύ των αντίστοιχων κυβερνήσεών τους και των ΗΠΑ.

Εκτός από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν επίσης ανακοινώσει σχέδια για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη συνεδρίαση της ΓΣ τον επόμενο μήνα.

Το κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίζεται σήμερα από 147 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ.

Ωστόσο, χωρίς αναγνωρισμένα σύνορα, με Ισραηλινούς εποίκους να ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Δυτικής Όχθης – κάτι που θεωρείται παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο – και με εκκλήσεις να γίνει το ίδιο στη Γάζα, οποιαδήποτε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν θα άλλαζε σημαντικά την κατάσταση στο έδαφος.

Με πληροφορίες από BBC