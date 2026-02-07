Οι ΗΠΑ στοχεύουν σε συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία έως τον Μάρτιο και σε ταχεία διεξαγωγή εκλογών

Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν συζητήσει έναν φιλόδοξο στόχο για τον Μάρτιο, ώστε Ρωσία και Ουκρανία να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, αν και το χρονοδιάγραμμα αυτό θεωρείται πιθανό να μετατεθεί, λόγω έλλειψης συμφωνίας στο κρίσιμο ζήτημα των εδαφών, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Στο πλαίσιο που συζητείται από τις αμερικανικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες, οποιαδήποτε συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα από τους Ουκρανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι ταυτόχρονα θα κληθούν να συμμετάσχουν σε εθνικές εκλογές, σύμφωνα με πέντε πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα – με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ – έχει μεταφέρει στους Ουκρανούς συνομιλητές της, σε πρόσφατες συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι και στο Μαϊάμι, ότι θα ήταν προτιμότερο η ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, όπως ανέφεραν τρεις από τις πηγές.

Αμερικανοί διαπραγματευτές σημείωσαν επίσης ότι, όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, ο Τραμπ αναμένεται να επικεντρωθεί περισσότερο στα εσωτερικά ζητήματα, γεγονός που σημαίνει ότι οι κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα διαθέτουν λιγότερο χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο για την ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο πηγές.

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με αμερικανική διαμεσολάβηση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη στο Άμπου Ντάμπι, με την απελευθέρωση 314 αιχμαλώτων πολέμου και τη δέσμευση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο άμεσο μέλλον.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να διεξαχθούν τον Μάιο.

Ωστόσο, αρκετές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων χαρακτήρισαν το προτεινόμενο από τις ΗΠΑ χρονοδιάγραμμα ως μη ρεαλιστικό. Οι ουκρανικές εκλογικές αρχές εκτιμούν ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα απαιτούνταν περίπου έξι μήνες για τη διοργάνωση εκλογών.

«Οι Αμερικανοί βιάζονται», ανέφερε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι μια ψηφοφορία θα μπορούσε να οργανωθεί σε λιγότερο από έξι μήνες, ωστόσο θα χρειαζόταν και πάλι σημαντικός χρόνος προετοιμασίας.

Η διεξαγωγή μιας τέτοιας εκλογικής διαδικασίας θα απαιτούσε νομοθετικές αλλαγές, καθώς η διεξαγωγή εκλογών απαγορεύεται στην Ουκρανία όσο ισχύει στρατιωτικός νόμος, ενώ το εγχείρημα θα είχε και υψηλό οικονομικό κόστος.

Η Ουκρανία ζητά κατάπαυση του πυρός σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του δημοψηφίσματος, επισημαίνοντας ότι το Κρεμλίνο έχει ιστορικό παραβίασης συμφωνημένων παύσεων των εχθροπραξιών, όπως ανέφερε μία από τις πηγές.

«Η θέση του Κιέβου είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία αν πρώτα δεν εξασφαλιστούν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους», τόνισε η πηγή.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το γραφείο του Ουκρανού προέδρου και η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.

